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Published Сегодня, 02:20

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Если есть возможность, пациента стоит поддержать личным присуствием

Как помочь близкому человеку, попавшему в больницу

17 апреля 2024, 02:20
Фото: 1MI
Если есть возможность, пациента стоит поддержать личным присуствием
Врачи советуют — если ваш близкий человек госпитализирован в стационар, постарайтесь выяснить, где он находится и если есть возможность, навестите его и поговорите с медиками

Присутствие рядом в больнице знакомых людей помогает пациенту, который может испытывать депрессию. А если пациент без сознания, это важно в плане информации о нем, которая, возможно, понадобится врачам.

Таким образом, в первую очередь нужно узнать, в какой больнице и в какой палате лежит человек, выяснить, кто лечащий врач и постараться выяснить у него текущее положение дел. Важно наладить контакт с медсестрами, именно они наиболее тесно контактируют с пациентами и лучше знают, что может понадобиться из бытовых вещей. Кроме того, личное знакомство может обеспечить повышенное внимание сестры к вашим близким.

Важно не быть навязчивым и помнить, что ваш знакомый или родственник — только один из десятков подопечных медперсонала и ничем не выделяется среди других. Не стоит требовать к себе особого внимания и занимать время медиков по пустякам.

Что касается самой актуальной информации о состоянии больного, то она появляется после врачебного обхода. Так что лучше узнать, когда его проводят в конкретном отделении и пытаться связаться с врачом по его завершении, советует издание newia.ru.

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