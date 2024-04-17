Как помочь близкому человеку, попавшему в больницу

Таким образом, в первую очередь нужно узнать, в какой больнице и в какой палате лежит человек, выяснить, кто лечащий врач и постараться выяснить у него текущее положение дел. Важно наладить контакт с медсестрами, именно они наиболее тесно контактируют с пациентами и лучше знают, что может понадобиться из бытовых вещей. Кроме того, личное знакомство может обеспечить повышенное внимание сестры к вашим близким.