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Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске

Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске

17 апреля 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы помогли перебраться в Россию больше 50 нелегалам — выходцам из стран Центральной Азии.

Силовики задержали двух новосибирцев, которые помогали иностранцам нелегально осесть в регионе. Организаторами преступного бизнеса выступили мужчины 40 и 52-х лет.

Задержание проводили сотрудники ФСБ, сообщает «Интерфакс». Новосибирцы помогли перебраться в Россию больше 50 нелегалам — выходцам из стран Центральной Азии. Их снабжали поддельными документами и фиктивными трудовыми патентами.

Организаторов незаконной миграции отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Задержание#Мигранты#Нелегалы#ФСБ
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