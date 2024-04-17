Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Силовики задержали двух новосибирцев, которые помогали иностранцам нелегально осесть в регионе. Организаторами преступного бизнеса выступили мужчины 40 и 52-х лет.
Задержание проводили сотрудники ФСБ, сообщает «Интерфакс». Новосибирцы помогли перебраться в Россию больше 50 нелегалам — выходцам из стран Центральной Азии. Их снабжали поддельными документами и фиктивными трудовыми патентами.
Организаторов незаконной миграции отпустили под подписку о невыезде. Им грозит до 7 лет лишения свободы.