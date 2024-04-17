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Как приготовить домашний квас

Квас на ржаном хлебе — идеальный рецепт вкусного напитка

17 апреля 2024, 01:08
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить домашний квас
В теплый период времени хочется пить прохладные напитки, которые возможно приготовить в домашних условиях. Ржаной квас — это простой напиток, который легко приготовить из самых простых ингредиентов.

Квас на ржаном хлебе: простой рецепт

Готовится напиток несколько дней, поэтому будьте готовы к немоментальному эффекту.

Продукты (на 4 порции):

  • Хлеб ржаной — 500 г
  • Вода (кипяток) — 2 л
  • Дрожжи сухие — 4 г
  • Изюм — 30 г
  • Фруктоза — 2 ст. ложки (или по вкусу)

Как готовить:

Подготавливаем все продукты.

Хлеб нарезаем кусочками, ставим в духовку и сушим.

Выкладываем сухари в кастрюлю и заливаем крутым кипятком.

Добавляем в кипяток фруктозу.

Вкусный кайфВкусный кайф
Вкусный кайф
Фото: Изображение Midjourney

Оставляем напиток, ждем, пока немного остынет, и добавляем дрожжи. Оставляем квас для брожения в теплом месте часов на 10-12 или до следующего дня.

Процеживаем напиток. Хлеб можно отжать руками, чтобы квас имел более выраженный вкус.

Квас пробуем на вкус. Если нужно, добавляем еще фруктозу.

Переливаем в банку, добавляем изюм. Ждем, пока изюм не начнет подниматься вверх. Он нагазирует напиток. Оставляем на пару часов. Прекрасный квас в домашних условиях готов.

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