Квас на ржаном хлебе — идеальный рецепт вкусного напитка

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 01:08
Updated Сегодня, 01:08
Готовится напиток несколько дней, поэтому будьте готовы к немоментальному эффекту.
Продукты (на 4 порции):
Как готовить:
Подготавливаем все продукты.
Хлеб нарезаем кусочками, ставим в духовку и сушим.
Выкладываем сухари в кастрюлю и заливаем крутым кипятком.
Добавляем в кипяток фруктозу.
Оставляем напиток, ждем, пока немного остынет, и добавляем дрожжи. Оставляем квас для брожения в теплом месте часов на 10-12 или до следующего дня.
Процеживаем напиток. Хлеб можно отжать руками, чтобы квас имел более выраженный вкус.
Квас пробуем на вкус. Если нужно, добавляем еще фруктозу.
Переливаем в банку, добавляем изюм. Ждем, пока изюм не начнет подниматься вверх. Он нагазирует напиток. Оставляем на пару часов. Прекрасный квас в домашних условиях готов.