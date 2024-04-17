Ливневую канализацию в Новосибирске наконец-то модернизируют

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление, согласно которому сети городской ливневой канализации включены в список объектов, создание которых или реконструкция будет проводиться в рамках концессионных соглашений. Заниматься разработкой и воплощением в жизнь таких договоров поручено двум департаментам муниципалитета: транспортному и потребительского рынка.
Отсутствие или плохое состояние ливневой канализации давно стало серьезной проблемой Новосибирска. После каждого сильного дождя многие улицы оказываются затоплены водой, которой некуда уходить. Но в городском бюджете нет денег даже на ремонт существующих коллекторов.
В качестве выхода губернатор Андрей Травников предложил обязать застройщиков при проектировании новых ЖК предусматривать строительство ливневки за свой счет. Однако о практической реализации этой идеи пока ничего не сообщалось.