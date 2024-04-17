Ливневую канализацию в Новосибирске наконец-то модернизируют

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление, согласно которому сети городской ливневой канализации включены в список объектов, создание которых или реконструкция будет проводиться в рамках концессионных соглашений. Заниматься разработкой и воплощением в жизнь таких договоров поручено двум департаментам муниципалитета: транспортному и потребительского рынка.