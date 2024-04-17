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Проблемы с ливневкой в Новосибирске существуют давно

Ливневую канализацию в Новосибирске наконец-то модернизируют

17 апреля 2024, 02:33
Фото: 1MI
Проблемы с ливневкой в Новосибирске существуют давно
Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Никаких подробностей пока не приводится

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление, согласно которому сети городской ливневой канализации включены в список объектов, создание которых или реконструкция будет проводиться в рамках концессионных соглашений. Заниматься разработкой и воплощением в жизнь таких договоров поручено двум департаментам муниципалитета: транспортному и потребительского рынка.

Отсутствие или плохое состояние ливневой канализации давно стало серьезной проблемой Новосибирска. После каждого сильного дождя многие улицы оказываются затоплены водой, которой некуда уходить. Но в городском бюджете нет денег даже на ремонт существующих коллекторов.

В качестве выхода губернатор Андрей Травников предложил обязать застройщиков при проектировании новых ЖК предусматривать строительство ливневки за свой счет. Однако о практической реализации этой идеи пока ничего не сообщалось.

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#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Концессия#Ливневки
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