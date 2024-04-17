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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:27

Хирурги из новосибирского Центра имени Мешалкина провели уникальную операцию

Маленькому тувинцу новосибирские хирурги распутали клубок артерий в сердце

17 апреля 2024, 06:22
Фото: НИМЦ имени Мешалкина
Хирурги из новосибирского Центра имени Мешалкина провели уникальную операцию

Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце малышу

Полуторагодовалому мальчику из Республики Тува провели уникальную операцию на сердце. У малыша при рождении был единственный желудочек, при этом в легком возник опасный венозно-артериальный клубок Чтобы избежать тромба, хирурги из новосибирского Центра имени Мешалкина провели уникальную операцию.

На момент проведения операции сатурация — насыщение крови кислородом — составляла 70%. Ребенку не хватало воздуха и он мог умереть в любой момент. Шунтирование исключалось из-за риска образования сгустков крови в легких. Поэтому медики решились на проведение экстренной операции Фонтена.

Для предупреждения резких скачков давления в легких кардиохирурги оставили фистулу — отверстие, через которое поступающая в легочные артерии лишняя кровь могла уходить в область предсердия. Однако ее пришлось убрать через неделю из-за резко увеличившейся нагрузки на сердце.

Через полгода насыщенность крови кислородом у ребенка уже достигала 96-97%. Это означало, что печеночный фактор прошел в легочное русло и мальформации в легких полностью исчезли. После реабилитационного периода малыш чувствует себя хорошо.

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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Здоровье#Здравоохранение#Операция#Центр Мешалкина
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