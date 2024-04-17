Маленькому тувинцу новосибирские хирурги распутали клубок артерий в сердце

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
На момент проведения операции сатурация — насыщение крови кислородом — составляла 70%. Ребенку не хватало воздуха и он мог умереть в любой момент. Шунтирование исключалось из-за риска образования сгустков крови в легких. Поэтому медики решились на проведение экстренной операции Фонтена.
Для предупреждения резких скачков давления в легких кардиохирурги оставили фистулу — отверстие, через которое поступающая в легочные артерии лишняя кровь могла уходить в область предсердия. Однако ее пришлось убрать через неделю из-за резко увеличившейся нагрузки на сердце.
Через полгода насыщенность крови кислородом у ребенка уже достигала 96-97%. Это означало, что печеночный фактор прошел в легочное русло и мальформации в легких полностью исчезли. После реабилитационного периода малыш чувствует себя хорошо.