Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Новосибирске — что произошло

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Возле лицея №136 в Ленинском районе разъяренный мужчина устроил стрельбу. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сначала мужчина громко материт женщину с ребенком. Это видят школьники, гуляющие рядом, и начинают снимать. Судя по громкому разговору, мужчина выгоняет женщину из дома, подростки предположили, что это разгневанный арендодатель.
Увидев снимающих его детей, мужчина достал оружие, пошел в их сторону и открыл стрельбу. Подростки бросились бежать. Отдалившись на безопасное расстояние, они позвали на помощь. На кадрах слышно их сбившееся от бега и испуга дыхание. Пережитое сильно напугало детей. По словам одной из школьниц, в ожидании полиции они рыдали с подругой на крыльце магазина.
«С нами все хорошо, но больше так гулять не хочется», — говорит подросток.
По словам детей, мужчину ранее замечали за стрельбой по бутылкам на мусорке.
В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что инцидент произошел вечером 16 апреля. Пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, в настоящее время его допрашивают.