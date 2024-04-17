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Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Новосибирске — что произошло

Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Новосибирске — что произошло

17 апреля 2024, 03:20
Фото: 1MI
Сначала мужчина орал матом на женщину с ребенком. Увидев снимающих его детей, он погнался за ними и открыл по ним стрельбу.

Возле лицея №136 в Ленинском районе разъяренный мужчина устроил стрельбу. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что сначала мужчина громко материт женщину с ребенком. Это видят школьники, гуляющие рядом, и начинают снимать. Судя по громкому разговору, мужчина выгоняет женщину из дома, подростки предположили, что это разгневанный арендодатель.

Увидев снимающих его детей, мужчина достал оружие, пошел в их сторону и открыл стрельбу. Подростки бросились бежать. Отдалившись на безопасное расстояние, они позвали на помощь. На кадрах слышно их сбившееся от бега и испуга дыхание. Пережитое сильно напугало детей. По словам одной из школьниц, в ожидании полиции они рыдали с подругой на крыльце магазина.

«С нами все хорошо, но больше так гулять не хочется», — говорит подросток.

По словам детей, мужчину ранее замечали за стрельбой по бутылкам на мусорке.

В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что инцидент произошел вечером 16 апреля. Пострадавших нет. Нарушителя доставили в отдел полиции, в настоящее время его допрашивают.

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