Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Новосибирске — что произошло

Увидев снимающих его детей, мужчина достал оружие, пошел в их сторону и открыл стрельбу. Подростки бросились бежать. Отдалившись на безопасное расстояние, они позвали на помощь. На кадрах слышно их сбившееся от бега и испуга дыхание. Пережитое сильно напугало детей. По словам одной из школьниц, в ожидании полиции они рыдали с подругой на крыльце магазина.