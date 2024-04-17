Новосибирский зоопарк без конкурса нанял охранников за 8 млн рублей

Название ЧОП, который будет охранять посетителей зоопарка, не разглашается, договор в ЕИС не размещен. Как сказано в документации о закупке, подписанной директором зоопарка Андреем Шило, при использовании такой схемы участники закупки не обязаны публиковать в электронной системе каких-либо дополнительных документов или сведений.