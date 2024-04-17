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Охранники будут работать в зоопарке до глубокой осени

Новосибирский зоопарк без конкурса нанял охранников за 8 млн рублей

17 апреля 2024, 03:41
Фото: 1MI
Охранники будут работать в зоопарке до глубокой осени
Договор с частным охранным предприятием муниципальный зоосад заключил без проведения конкурса

Новосибирский зоопарк заключил договор с ЧОП на охрану территории на сумму 8 107 061 рублей. Договор действует с 16 апреля по 15 октября 2024 года. Конкурса на оказание охранных услуг муниципальный зоопарк не проводил, согласно данным портала госзакупок, сделка оформлена, как закупка у единственного поставщика, в ряде случаев законодательство позволяет применять такую схему.

Название ЧОП, который будет охранять посетителей зоопарка, не разглашается, договор в ЕИС не размещен. Как сказано в документации о закупке, подписанной директором зоопарка Андреем Шило, при использовании такой схемы участники закупки не обязаны публиковать в электронной системе каких-либо дополнительных документов или сведений.

Ранее мы рассказывали о том, что Шило в 2022 году стал самым высокооплачиваем руководителем организации среди структур, подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Его месячная зарплата превышала 190 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Зоопарк#Охрана#Договор#ЧОП
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