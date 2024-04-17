Новосибирский зоопарк без конкурса нанял охранников за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
Новосибирский зоопарк заключил договор с ЧОП на охрану территории на сумму 8 107 061 рублей. Договор действует с 16 апреля по 15 октября 2024 года. Конкурса на оказание охранных услуг муниципальный зоопарк не проводил, согласно данным портала госзакупок, сделка оформлена, как закупка у единственного поставщика, в ряде случаев законодательство позволяет применять такую схему.
Название ЧОП, который будет охранять посетителей зоопарка, не разглашается, договор в ЕИС не размещен. Как сказано в документации о закупке, подписанной директором зоопарка Андреем Шило, при использовании такой схемы участники закупки не обязаны публиковать в электронной системе каких-либо дополнительных документов или сведений.
Ранее мы рассказывали о том, что Шило в 2022 году стал самым высокооплачиваем руководителем организации среди структур, подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Его месячная зарплата превышала 190 тысяч рублей.