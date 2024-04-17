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Убийца получил 14 лет лишения свободы

Новосибирцу дали 14 лет за убийство учительницы — мужчина ограбил и убил старушку

17 апреля 2024, 10:15
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Убийца получил 14 лет лишения свободы

В Новосибирске мужчина получил 14 лет за убийство заслуженного учителя

Новосибирский областной суд вынес приговор Станиславу Валькову. Молодой человек был признан виновным в разбое, жестоком убийстве и краже. От его рук погибла заслуженная учительница России.

Инцидент произошел вечером 9 марта в селе Новоникольское Усть-Таркского района. Решив раздобыть денег на горячительные напитки, новосибирец проник в частный дом, где жила пенсионерка и руководитель ветеранской организации. 84-летняя старушка оказала сопротивление, поэтому Станислав Вальков ее убил и забрал 6 тысяч рублей.

По решению суда Станислав Вальков отсидит четырнадцать лет в колонии строгого режима после чего ему ограничат передвижение на год.

Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался смертью пенсионерки в новосибирской больнице.

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался смертью старушки в больнице
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