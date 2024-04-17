Новосибирцу дали 14 лет за убийство учительницы — мужчина ограбил и убил старушку

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Инцидент произошел вечером 9 марта в селе Новоникольское Усть-Таркского района. Решив раздобыть денег на горячительные напитки, новосибирец проник в частный дом, где жила пенсионерка и руководитель ветеранской организации. 84-летняя старушка оказала сопротивление, поэтому Станислав Вальков ее убил и забрал 6 тысяч рублей.
По решению суда Станислав Вальков отсидит четырнадцать лет в колонии строгого режима после чего ему ограничат передвижение на год.
Напомним, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался смертью пенсионерки в новосибирской больнице.