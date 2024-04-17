«Рано радоваться»: что говорят местные жители о ликвидации торговли на Хилке

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Как ранее сообщила региональная прокуратура, ярмарки в Хилокском микрорайоне официально закрыты. В результате масштабной проверки по решению мэрии торговля ликвидирована, нелегальные точки снесли.
Но местные жители сетуют: не всё так однозначно. По словам Жанны Олейниковой, одной из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона, снесли только часть нелегальных построек.
«Да рано радоваться. Снесли „Азиатские кухни“. Но проблема в том, что на „Азиатских кухнях“ кухонь-то и не было. Хилокская 8/1 поделена на две части, на одной — „азиатские кухни“, где торговали шмотками, стояли авиакассы, свадебный салон Шукрона и брадобрейни», — рассказала активистка корреспонденту Atas.info.
Половина построек, по словам общественника, осталась нетронутой.
«На другой половине земли — как раз жральни, сеть самостроев дымящих, пыхтящих. По постановлению Ленинского суда жральни необходимо снести, но хозяин жрален подал на апелляцию, чтобы потянуть время, там он 100% тоже проиграет. Жральни снесут в любом случае, вопрос когда и сколько они нас ещё будут травить дымом от своего хрючева и сжигаемого мусора», — сетует Жанна Олейникова.
Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.
В прокуратуре уточнили, что речь в сообщении о демонтаже в Хилокском микрорайоне шла именно о ярмарках, к которым не относится общепит. С ним будут разбираться отдельно.