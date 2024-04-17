atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Хилокский рынок хорошо знаком новосибирцам. Причем с сомнительной стороны

«Рано радоваться»: что говорят местные жители о ликвидации торговли на Хилке

17 апреля 2024, 03:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Хилокский рынок хорошо знаком новосибирцам. Причем с сомнительной стороны

Местные жители заявили, что торговля в Хилокском микрорайоне продолжается

Местные жители сетуют: не всё так однозначно. По словам Жанны Олейниковой, одной из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона, снесли только часть нелегальных построек.

Как ранее сообщила региональная прокуратура, ярмарки в Хилокском микрорайоне официально закрыты. В результате масштабной проверки по решению мэрии торговля ликвидирована, нелегальные точки снесли.

Но местные жители сетуют: не всё так однозначно. По словам Жанны Олейниковой, одной из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона, снесли только часть нелегальных построек.

«Да рано радоваться. Снесли „Азиатские кухни“. Но проблема в том, что на „Азиатских кухнях“ кухонь-то и не было. Хилокская 8/1 поделена на две части, на одной — „азиатские кухни“, где торговали шмотками, стояли авиакассы, свадебный салон Шукрона и брадобрейни», — рассказала активистка корреспонденту Atas.info.

Половина построек, по словам общественника, осталась нетронутой.

«На другой половине земли — как раз жральни, сеть самостроев дымящих, пыхтящих. По постановлению Ленинского суда жральни необходимо снести, но хозяин жрален подал на апелляцию, чтобы потянуть время, там он 100% тоже проиграет. Жральни снесут в любом случае, вопрос когда и сколько они нас ещё будут травить дымом от своего хрючева и сжигаемого мусора», — сетует Жанна Олейникова.

Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.

Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Узнать подробнее

В прокуратуре уточнили, что речь в сообщении о демонтаже в Хилокском микрорайоне шла именно о ярмарках, к которым не относится общепит. С ним будут разбираться отдельно.

Читайте также:
Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и таксиОблава на мигрантов-уклонистов прошла в ТЦ на окраине НовосибирскаНелегальные ярмарки мигрантов начали сносить в Хилокском микрорайоне Новосибирска
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Хилокский рынок#Снос#Торговля#Нелегальная торговля#Ярмарка
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Вчера, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Вчера, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Вчера, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Вчера, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
15 апреля, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
15 апреля, 09:04
"