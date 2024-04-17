Резкое похолодание идет в Новосибирск — достаем зимние вещи

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
На выходных в Новосибирске резко похолодает. Как сообщила Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, в дневные часы минусовых температур не прогнозируют, но термометры будут показывать около +5…+10 градусов. В ночное время — слабо отрицательные температуры.
Холодный фронт доберется до региона к субботе, 20 апреля, и пробудет здесь до 24 апреля.
До похолодания жителям северо-западной части области прогнозируют первые весенние грозы. Их можно будет наблюдать уже днем 18 апреля и ночью 19 апреля.