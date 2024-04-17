Резкое похолодание идет в Новосибирск — достаем зимние вещи

На выходных в Новосибирске резко похолодает. Как сообщила Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, в дневные часы минусовых температур не прогнозируют, но термометры будут показывать около +5…+10 градусов. В ночное время — слабо отрицательные температуры.