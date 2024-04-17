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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

В Новосибирскую область идет резкое похолодание до минусовых температур

Резкое похолодание идет в Новосибирск — достаем зимние вещи

17 апреля 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney

В Новосибирскую область идет резкое похолодание до минусовых температур

В регионе продолжается тренд на погодные качели. Из теплой весны город погружается в зиму и обратно. Не станут исключением и ближайшие дни.

На выходных в Новосибирске резко похолодает. Как сообщила Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, в дневные часы минусовых температур не прогнозируют, но термометры будут показывать около +5…+10 градусов. В ночное время — слабо отрицательные температуры.

Холодный фронт доберется до региона к субботе, 20 апреля, и пробудет здесь до 24 апреля.

До похолодания жителям северо-западной части области прогнозируют первые весенние грозы. Их можно будет наблюдать уже днем 18 апреля и ночью 19 апреля.

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#Алёна Рогонова#Погода#Прогноз#Весна#УГМС#Прогноз погоды
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