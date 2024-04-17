Сибирячку обманули «американцы» на 185 тысяч рублей — наказан оператор

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:33
Мошенническая схема была основана на особенностях нумерации телефонных систем. Как известно, при создании номера используется код страны и цифры, свойственные именно данному региону. При этом незначительное изменение знаков может «привязать» абонента к другому субъекту и государству.
По сообщению прокуратуры Новосибирской области, сотовый оператор пропустил в сеть и фактически одобрил роуминг номерам из США, использующим нумерацию по российской системе. Выяснилось, что номера были поддельные, но оплата за мобильную связь проводилась по тарифу. Таким образом, хитроумные мошенники поспособствовали потере свыше 180 тысяч рублей у жительницы Новосибирска.
После жалобы женщины были возбуждены административные и уголовные производства. За неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи он был оштрафован. Обстоятельства мошеннических действий устанавливаются.