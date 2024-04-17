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Мошенники придумали «заграничную» схему

Сибирячку обманули «американцы» на 185 тысяч рублей — наказан оператор

17 апреля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники придумали «заграничную» схему

Оператора сотовой связи оштрафовали за допуск мошенников в Новосибирске

В Новосибирске привлекли к административной ответственности оператора сотовой связи. Он поспособствовал проведению мошеннической схемы. В результате жительница областной столицы лишилась значительного количества денежных средств.

Мошенническая схема была основана на особенностях нумерации телефонных систем. Как известно, при создании номера используется код страны и цифры, свойственные именно данному региону. При этом незначительное изменение знаков может «привязать» абонента к другому субъекту и государству.

По сообщению прокуратуры Новосибирской области, сотовый оператор пропустил в сеть и фактически одобрил роуминг номерам из США, использующим нумерацию по российской системе. Выяснилось, что номера были поддельные, но оплата за мобильную связь проводилась по тарифу. Таким образом, хитроумные мошенники поспособствовали потере свыше 180 тысяч рублей у жительницы Новосибирска.

После жалобы женщины были возбуждены административные и уголовные производства. За неисполнение оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи он был оштрафован. Обстоятельства мошеннических действий устанавливаются.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Административный штраф#Связь#Административное дело#Мобильный телефон
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