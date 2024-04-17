Сибирячку обманули «американцы» на 185 тысяч рублей — наказан оператор

По сообщению прокуратуры Новосибирской области, сотовый оператор пропустил в сеть и фактически одобрил роуминг номерам из США, использующим нумерацию по российской системе. Выяснилось, что номера были поддельные, но оплата за мобильную связь проводилась по тарифу. Таким образом, хитроумные мошенники поспособствовали потере свыше 180 тысяч рублей у жительницы Новосибирска.