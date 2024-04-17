Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Участниками Совета были поддержаны инвестиционные проекты по созданию современного складского комплекса, строительству завода по сушке и гранулированию люцерны, завода промышленной автоматики. Кроме того, будет реконструирован и расширен санаторий «Доволенский».
Строительство складского комплекса будет осуществлено на территории Новосибирского района. В рамках реализации инвестиционного проекта появится обособленный складской комплекс по обеспечению сырьем гофрокартонажных производственных предприятий в Новосибирском регионе. На территории комплекса окажут услуги по приемке, погрузке, разгрузке, хранению и распределению крупногабаритных грузов.
Предполагается строительство терминала общей площадью более 10 тысяч квадратных метров с крытыми разгрузочными рампами, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Объем инвестиции превысит 800 миллионов рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет оценивается в 260,5 миллиона рублей.
В рамках реконструкции санаторно-курортного комплекса «Доволенский» предполагается расширение мест размещения отдыхающих до 350 с наймом на работу двадцати сотрудников. Объем инвестиций до 2030 года должен составить 350 миллионов рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Московское» представило участникам заседания проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Кормовое растение можно будет перевозить на дальние расстояния и хранить без потери качества. Планируемый объем производства завода — более 22 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект должен превысить 2,2 миллиарда рублей. В ходе реализации проекта будет создано 74 рабочих места.
Также в Новосибирском районе построят завод для изготовления инновационного оборудования, применяемого в транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и экологическом производстве. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей. Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за время окупаемости проекта превысит 242 млн рублей.