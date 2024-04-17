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Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

17 апреля 2024, 11:38
Фото: Правительство НСО
Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий
Более 200 новых рабочих мест появится в регионе благодаря реализации новых инвестиционных проектов. Они одобрены Советом по инвестициям Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова.

Участниками Совета были поддержаны инвестиционные проекты по созданию современного складского комплекса, строительству завода по сушке и гранулированию люцерны, завода промышленной автоматики. Кроме того, будет реконструирован и расширен санаторий «Доволенский».

Строительство складского комплекса будет осуществлено на территории Новосибирского района. В рамках реализации инвестиционного проекта появится обособленный складской комплекс по обеспечению сырьем гофрокартонажных производственных предприятий в Новосибирском регионе. На территории комплекса окажут услуги по приемке, погрузке, разгрузке, хранению и распределению крупногабаритных грузов.

Предполагается строительство терминала общей площадью более 10 тысяч квадратных метров с крытыми разгрузочными рампами, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Объем инвестиции превысит 800 миллионов рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет оценивается в 260,5 миллиона рублей.

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В рамках реконструкции санаторно-курортного комплекса «Доволенский» предполагается расширение мест размещения отдыхающих до 350 с наймом на работу двадцати сотрудников. Объем инвестиций до 2030 года должен составить 350 миллионов рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Московское» представило участникам заседания проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Кормовое растение можно будет перевозить на дальние расстояния и хранить без потери качества. Планируемый объем производства завода — более 22 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект должен превысить 2,2 миллиарда рублей. В ходе реализации проекта будет создано 74 рабочих места.

Также в Новосибирском районе построят завод для изготовления инновационного оборудования, применяемого в транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и экологическом производстве. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей. Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за время окупаемости проекта превысит 242 млн рублей.

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