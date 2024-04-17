Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Общество с ограниченной ответственностью «Московское» представило участникам заседания проект строительства завода по сушке и гранулированию люцерны на территории Каргатского района. Кормовое растение можно будет перевозить на дальние расстояния и хранить без потери качества. Планируемый объем производства завода — более 22 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в проект должен превысить 2,2 миллиарда рублей. В ходе реализации проекта будет создано 74 рабочих места.