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Аэропорт Толмачево

Спаниель Ярс нашел у вылетающего в Дубай новосибирца 1,2 млн рублей

17 апреля 2024, 05:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Аэропорт Толмачево
Мужжчина проходил таможенный контроль через «зеленый» коридор. Что автоматически означало, что предметов для декларирования у него нет.

31-летний житель Новосибирска пытался вывезти в Дубай (ОАЭ) без декларирования 1,236 млн рублей. Обнаружить деньги в ручной клади помогла служебная собака породы спаниель по кличке Ярс. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, мужчина проходил таможенный контроль через «зеленый» коридор. Что автоматически означало, что предметов для декларирования у него нет. При этом в его ручной клади находилось почти 1,6 млн рублей и 6,3 тысячи долларов.

В таможне напомнили, что декларировать необходимо денежные средства свыше 10 тысяч долларов. За вычетом дозволенного, у пассажира изъяли 1 млн 236 тысяч рублей. Их судьбу решит суд.

На пассажира возбудили административное делопроизводство. Максимальным наказанием выступает штраф — сумма незадекларированных средств, умноженная на 2. Также суд может конфисковать эти деньги.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Собака#Аэропорт Толмачево#Таможня
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