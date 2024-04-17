Спаниель Ярс нашел у вылетающего в Дубай новосибирца 1,2 млн рублей

31-летний житель Новосибирска пытался вывезти в Дубай (ОАЭ) без декларирования 1,236 млн рублей. Обнаружить деньги в ручной клади помогла служебная собака породы спаниель по кличке Ярс. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, мужчина проходил таможенный контроль через «зеленый» коридор. Что автоматически означало, что предметов для декларирования у него нет. При этом в его ручной клади находилось почти 1,6 млн рублей и 6,3 тысячи долларов.