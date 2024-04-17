Убийцу новосибирца задержали через 17 лет — обстоятельства поимки

Подозреваемого в его гибели объявили в федеральный розыск, однако в течение семнадцати лет фигурант умудрялся уходить от уголовного преследования. Мужчину смогли обнаружить в момент перехода границы Алтайского края, правоохранители сообщили о задержании преступника новосибирским коллегам. В ходе следствия он полностью признал свою вину.