Убийцу новосибирца задержали через 17 лет — обстоятельства поимки

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Инцидент произошел в мае 2007 года. В Первомайском районе Новосибирска в собственной квартире обнаружили истекающего кровью мужчину. Позже он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений.
Подозреваемого в его гибели объявили в федеральный розыск, однако в течение семнадцати лет фигурант умудрялся уходить от уголовного преследования. Мужчину смогли обнаружить в момент перехода границы Алтайского края, правоохранители сообщили о задержании преступника новосибирским коллегам. В ходе следствия он полностью признал свою вину.
Выяснилось, что обвиняемый распивал вместе с жертвой спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры узбек схватил нож и нанес несколько глубоких ранений и сбежал с места преступления.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Если суд установит его вину, то ближайшие несколько лет он проведет в местах лишения свободы.