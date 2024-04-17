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Мужчина полностью признал свою вину

Убийцу новосибирца задержали через 17 лет — обстоятельства поимки

17 апреля 2024, 05:33
Фото: СУ СКР по НСО
Мужчина полностью признал свою вину

В Новосибирской области спустя 17 лет задержан обвиняемый в убийстве

Сотрудники СУ СКР по Новосибирской области предъявили обвинения гражданину Узбекистана. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчину смогли задержать только через семнадцать лет.

Инцидент произошел в мае 2007 года. В Первомайском районе Новосибирска в собственной квартире обнаружили истекающего кровью мужчину. Позже он скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений.

Подозреваемого в его гибели объявили в федеральный розыск, однако в течение семнадцати лет фигурант умудрялся уходить от уголовного преследования. Мужчину смогли обнаружить в момент перехода границы Алтайского края, правоохранители сообщили о задержании преступника новосибирским коллегам. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Выяснилось, что обвиняемый распивал вместе с жертвой спиртные напитки. В ходе пьяной ссоры узбек схватил нож и нанес несколько глубоких ранений и сбежал с места преступления.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Если суд установит его вину, то ближайшие несколько лет он проведет в местах лишения свободы.

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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирская область#Убийство#Уголовное дело#Следственный комитет#Следствие#Федеральный розыск
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