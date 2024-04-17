В Минприроды назвали источники сброса канализации в Каменку: там строят парк отдыха

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Река Каменка, открыто протекающая на территории Дзержинского района Новосибирска и заключенная в подземный коллектор на территории Центрального, загрязнена неочищенными канализационными стоками. Затем эта вода попадает в реку Обь, выпускной коллектор Каменки расположен в районе парка «Городское начало».
«Сброс в реку Каменка неочищенных сточных вод осуществляется с канализационной системы многоквартирных жилых домов, расположенных по улицам Техническая, Высотная, Экономическая и Приисковая в Дзержинском районе Новосибирска», — говорится в ответе регионального Минприроды на обращение жительницы города Елены Гавровской в администрацию президента России.
В ведомстве сообщают, что совместно с городским департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства и МУП «Горводоканал» разработали план строительства канализационной насосной станции, чтобы избежать загрязнения речной воды. Но ни сроков реализации этого плана, ни стоимости строительства не приводят. Редакция отправила запрос в Минприроды для уточнения деталей.
В свою очередь, активистка Елена Гавровская в беседе с корреспондентом Atas.Info усомнилась в достоверности информации, озвученной региональным правительством.
«Почему-то не упоминают дома на Королева. Около них конкретно воняет. Я ещё там квартиру купить хотела, хорошо, что не взяла. Улица Техническая и другие — там сплошной частный сектор, мягко говоря, не рядом с Каменкой, а вот ЖК на Королева прямо нависает над ямой», — говорит Гавровская.
Жилой комплекс «На Королева» возводит компания «ЗАО СМС Развитие», одним их учредителей которой выступает бывший депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов.
ЖК расположен в непосредственной близости со скандальным парком «Каменка», который должен появиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэрия анонсировала его, как первый затапливаемый речными водами парк, специально построенный в пойме Каменки. Работы по созданию зеленой зоны должны были завершить осенью 2023 года, но подрядчик сорвал все договоренности. Теперь власти говорят, что парк сдадут в конце лета 2024 года.