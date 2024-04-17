В Минприроды назвали источники сброса канализации в Каменку: там строят парк отдыха

ЖК расположен в непосредственной близости со скандальным парком «Каменка», который должен появиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэрия анонсировала его, как первый затапливаемый речными водами парк, специально построенный в пойме Каменки. Работы по созданию зеленой зоны должны были завершить осенью 2023 года, но подрядчик сорвал все договоренности. Теперь власти говорят, что парк сдадут в конце лета 2024 года.