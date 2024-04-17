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По мнению экспертов. уважение должно быть обоюдным

«В норме»: новосибирские эксперты высказались о мигрантах после бойни в «Крокусе»

17 апреля 2024, 13:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
По мнению экспертов. уважение должно быть обоюдным

Новосибирские эксперты высказались о мигрантах после теракта в «Крокусе»

22 марта в Crocus City Hall произошел теракт, жертвами которого стали 145 человек. После этого началось ужесточение миграционного законодательства. На тему «жесткости» с мигрантами высказались первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов и глава Союза отцов Сергей Майоров.

По мнению председателя Союза отцов, никакого ужесточения миграционной политики не происходит. Государство проводит разумную политику по наведению порядка в непростой сфере деятельности.

«Я к этому нормально отношусь и мыслил аналогично еще до трагедии в Crocus City Hall. Никакой жесткости нет. Приезжаете „в гости“ и не принимаете наши правила и нормы — давайте простимся с вами, до свидания. Если же люди относятся с уважением — ради Бога, пускай живут», — заявил Сергей Майоров Nsk.om1.ru.

При этом проблему дискриминации пока решить трудно. Для этого нужно время и налаживание диалога. В первую очередь, приезжие должны поменять отношение к России.

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В свою очередь, Андрей Панферов считает, что дискриминация крайне опасна и должна вестись системная пропагандистская работа в каждом регионе. Любая ненависть на национальной почве приводит к столкновениям и насилию. Однако и политика государства должна быть жесткой.

«Нелегалов нужно вывозить. Люди попали себя полууголовным путем и являются полууголовниками. Надо наводить порядок», — заявил Андрей Панферов.

Одновременно имеет место и недоработка государственной системы. Многим работодателям проще нанять мигрантов, готовых работать за еду и копейки.

«Государственная система должна работать как часы. Ужесточения не должны быть временными», — подчеркнул Панферов.
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