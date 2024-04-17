В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО

По версии следствия, заключенный договор между министерством и регоператором по обращению с отходами — компанией «Экология-Новосибирск» — был подкреплен банковскими гарантиями на 220 млн рублей. Компания не выполнила свои обязательства, и в банк направили требование о возврате денег. Но Архипов его отозвал.