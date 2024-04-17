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В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО

В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО

17 апреля 2024, 06:55
Фото: Новосибирский областной суд
Адвокат Архипова просил применить к обвиняемому менее строгие меры ограничения: посадить под домашний арест или запретить определенные действия.

Суд оставил без удовлетворения апелляцию министра ЖХК и энергетики региона Дениса Архипова. Он пробудет в следственном изоляторе до 20 мая 2024 года. Такое решение принято на заседании 17 апреля, сообщили в пресс-служба Управления судебного департамента региона. Адвокат Архипова просил применить к обвиняемому менее строгие меры ограничения: посадить под домашний арест или запретить определенные действия.

Министра ЖКХ обвиняют в злоупотреблении властью с тяжкими последствиями. Максимальные санкции по статье — 10 лет лишения свободы.

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов
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По версии следствия, заключенный договор между министерством и регоператором по обращению с отходами — компанией «Экология-Новосибирск» — был подкреплен банковскими гарантиями на 220 млн рублей. Компания не выполнила свои обязательства, и в банк направили требование о возврате денег. Но Архипов его отозвал.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Сизо#Задержание#Денис Архипов
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