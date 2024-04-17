В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на Линейной

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Очередное заседание по делу о взрыве газа в доме на Линейной состоялось 16 апреля. Как говорится в картотеке Заельцовского суда, заседание было отложено из-за неявки потерпевшего. Следующее заседание состоится 25 апреля.
Лжегазовщиков Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в проведении работ, повлекших смерть людей, а также в уничтожении имущества по неосторожности. Максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет, не считая штрафов.
По версии следствия, Кавун и Урбах провели в доме 39 на Линейной несанкционированные работы по замене газового оборудования. В результате утром 9 февраля 2023 года в доме прогремел взрыв. 15 человек погибли, 11 получили травмы. Сумма иска к обвиняемым за взрыв непосредственно дома — почти 335 млн рублей. Также свои иски в ходе суда предъявляют пострадавшие и родные погибших.