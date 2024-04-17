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В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на Линейной

В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на Линейной

17 апреля 2024, 02:26
Фото: Дмитрий Тростников, Алина Гурицкая / atas.info
Продолжается суд над лжегазовщиками Ириной Урбах и Евгением Кавуном. Их обвиняют в проведении работ, повлекших смерть, а также в уничтожении имущества.

Очередное заседание по делу о взрыве газа в доме на Линейной состоялось 16 апреля. Как говорится в картотеке Заельцовского суда, заседание было отложено из-за неявки потерпевшего. Следующее заседание состоится 25 апреля.

Лжегазовщиков Ирину Урбах и Евгения Кавуна обвиняют в проведении работ, повлекших смерть людей, а также в уничтожении имущества по неосторожности. Максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет, не считая штрафов.

По версии следствия, Кавун и Урбах провели в доме 39 на Линейной несанкционированные работы по замене газового оборудования. В результате утром 9 февраля 2023 года в доме прогремел взрыв. 15 человек погибли, 11 получили травмы. Сумма иска к обвиняемым за взрыв непосредственно дома — почти 335 млн рублей. Также свои иски в ходе суда предъявляют пострадавшие и родные погибших.

В Новосибирске состоялось второе заседание суда по делу лжегазовщиков с Линейной
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Взрыв дома на ул. Линейной
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