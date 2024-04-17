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В Новосибирской области председатель присвоил имущество коллегии адвокатов

В Новосибирской области председатель присвоил имущество коллегии адвокатов

17 апреля 2024, 07:25
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Михаил Зуев забрал себе рабочий ПК в полной комплектации и принтер. Также он перевел с общего на свой счет 450 тысяч рублей.

Суд вынес приговор экс-председателю Бердской коллегии адвокатов за присвоение имущества организации. Михаил Зуев получил 3 года условно, при этом максимальные санкции предусматривают лишение свободы до 6 лет.

Следствие установило, что Зуев в 2021 году занимал пост председателя коллегии адвокатов. Он переехал в другой офис и забрал себе рабочий ПК в полной комплектации и принтер. Донести технику помог его брат, который не был в курсе происходящего. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.

Также у Зуева был доступ к банковским счетам коллегии. Он перевел на свой счет 450 тысяч рублей. Деньги предназначались его коллегам.

С Зуева взыскали 397 тысяч рублей.

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