В Новосибирской области председатель присвоил имущество коллегии адвокатов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Суд вынес приговор экс-председателю Бердской коллегии адвокатов за присвоение имущества организации. Михаил Зуев получил 3 года условно, при этом максимальные санкции предусматривают лишение свободы до 6 лет.
Следствие установило, что Зуев в 2021 году занимал пост председателя коллегии адвокатов. Он переехал в другой офис и забрал себе рабочий ПК в полной комплектации и принтер. Донести технику помог его брат, который не был в курсе происходящего. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.
Также у Зуева был доступ к банковским счетам коллегии. Он перевел на свой счет 450 тысяч рублей. Деньги предназначались его коллегам.
С Зуева взыскали 397 тысяч рублей.