В Новосибирской области председатель присвоил имущество коллегии адвокатов

Следствие установило, что Зуев в 2021 году занимал пост председателя коллегии адвокатов. Он переехал в другой офис и забрал себе рабочий ПК в полной комплектации и принтер. Донести технику помог его брат, который не был в курсе происходящего. Ущерб составил почти 40 тысяч рублей.