В Новосибирской области запретили жарить шашлыки: что говорят любители пикников

С 15 апреля в некоторых районах Новосибирской области, а с 19 апреля на всей территории региона под запрет попадают лесные прогулки, разведение костров и использование мангалов с открытым огнем для приготовления еды. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Запрет действует до 13 мая.