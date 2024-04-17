В Новосибирской области запретили жарить шашлыки: что говорят любители пикников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
С 15 апреля в некоторых районах Новосибирской области, а с 19 апреля на всей территории региона под запрет попадают лесные прогулки, разведение костров и использование мангалов с открытым огнем для приготовления еды. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Запрет действует до 13 мая.
Следить за его выполнением предписано представителям муниципалитетов, которые должны «обеспечить ежедневное планирование и организацию работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования…круглосуточное патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, организаций».
Между тем, жители пригорода и сельской местности скептически смотрят на подобные ограничительные меры. Они уже начали сезон шашлыков и вряд ли готовы его прервать.
«У нас у каждого второго дома во дворе или на веранде стоит мангал. Кое-кто уже готовит шашлыки, а как только потеплеет, люди станут массово собираться у мангалов и грилей, готовить мясо для себя или для гостей. Теоретическую возможность начала лесного пожара от мангала на террасе дома я бы оценивал, как мизерную. И такая же вероятность, что люди будут выполнять это распоряжение Травникова. Бороться надо не с шашлыками, а с весенними сельхозпалами, которые крестьяне устраивают каждый год», — прокомментировал редакции житель одного из пригородных поселков, пожелавший остаться неназванным.
Согласно Административному кодексу, нарушителей требований особого противопожарного режима могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.