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Не за горами общегородской субботник

В Советском районе проводится комплексная уборка улиц — работает 51 единица техники

17 апреля 2024, 10:51
Фото: 1MI
Не за горами общегородской субботник

В Советском районе Новосибирска проводится комплексная уборка городских улиц

В Советском районе Новосибирска приступили к комплексной уборке улично-дорожной сети. Этому способствует теплая погода и постепенное таяние снега. В круглосуточном режиме задействована 51 единица дорожной техники.

До общегородского субботника, который состоится 27 апреля, в районах организована уборка улично-дорожной сети и придомовых территорий. Дорожная техника уже переоборудована и вышла на городские улицы. В рамках госзакупок были приобретены две коммунальные дорожные машины, самосвал, трактор «Беларусь» и лаповый снегопогрузчик «Ирбис».

К уборке улиц власти Советского района подходят комплексно и ответственно. 17 апреля дорожные службы помыли остановку «Дом быта», осуществили поддерживающий ремонт проезжей части и убрали мусор.

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Не забывают власти и про дорожный ремонт.

«Активная фаза дорожного ремонта начнется со следующей недели, когда в полную меру запустят асфальтовые заводы и будут благоприятные погодные условия. Основные магистрали мы уже убираем и ремонтируем», — рассказала начальник отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции администрации Советского района Светлана Чудакова.

В рамках ремонтных работ приведут в порядок участки на 45 улицах. Среди них — перекресток улиц Часовой и Приморской, улицы Лыкова и Новоморская.

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