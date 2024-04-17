В Советском районе проводится комплексная уборка улиц — работает 51 единица техники

До общегородского субботника, который состоится 27 апреля, в районах организована уборка улично-дорожной сети и придомовых территорий. Дорожная техника уже переоборудована и вышла на городские улицы. В рамках госзакупок были приобретены две коммунальные дорожные машины, самосвал, трактор «Беларусь» и лаповый снегопогрузчик «Ирбис».