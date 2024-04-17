В Советском районе проводится комплексная уборка улиц — работает 51 единица техники

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
До общегородского субботника, который состоится 27 апреля, в районах организована уборка улично-дорожной сети и придомовых территорий. Дорожная техника уже переоборудована и вышла на городские улицы. В рамках госзакупок были приобретены две коммунальные дорожные машины, самосвал, трактор «Беларусь» и лаповый снегопогрузчик «Ирбис».
К уборке улиц власти Советского района подходят комплексно и ответственно. 17 апреля дорожные службы помыли остановку «Дом быта», осуществили поддерживающий ремонт проезжей части и убрали мусор.
Не забывают власти и про дорожный ремонт.
«Активная фаза дорожного ремонта начнется со следующей недели, когда в полную меру запустят асфальтовые заводы и будут благоприятные погодные условия. Основные магистрали мы уже убираем и ремонтируем», — рассказала начальник отдела благоустройства, озеленения, транспорта и районной административно-технической инспекции администрации Советского района Светлана Чудакова.
В рамках ремонтных работ приведут в порядок участки на 45 улицах. Среди них — перекресток улиц Часовой и Приморской, улицы Лыкова и Новоморская.