Задержали мужчину, стрелявшего в подростков. Кто им оказался?

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу по школьникам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение о стрельбе поступило 16 апреля.
Полиция незамедлительно выехала на место. Сотрудники установили, что нетрезвый мужчина поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух. По предварительным выводам, из травматического оружия.
Квартиру мужчины нашли. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Материалы передали в СК.
Всё началось, когда мужчина громко ссорился с женщиной, а проходившие рядом школьники стали записывать конфликт на видео. Инцидент произошел в Ленинском районе возле дома № 14 на Космической.