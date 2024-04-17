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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

Полиция нашла мужчину, стрелявшего по школьникам в Новосибирске

Задержали мужчину, стрелявшего в подростков. Кто им оказался?

17 апреля 2024, 09:41
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция нашла мужчину, стрелявшего по школьникам в Новосибирске

Сотрудники установили, что нетрезвый мужчина поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух.

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу по школьникам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение о стрельбе поступило 16 апреля.

Полиция незамедлительно выехала на место. Сотрудники установили, что нетрезвый мужчина поссорился с девушкой и несколько раз выстрелил в воздух. По предварительным выводам, из травматического оружия.

Квартиру мужчины нашли. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Материалы передали в СК.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Всё началось, когда мужчина громко ссорился с женщиной, а проходившие рядом школьники стали записывать конфликт на видео. Инцидент произошел в Ленинском районе возле дома № 14 на Космической.

Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Новосибирске — что произошло
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