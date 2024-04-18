Арестовано имущество обвиняемых в мошенничестве при стройке детсада в Тогучине

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
Следственные органы считают, что с 2020 по 2022 год государственное учреждение заключило контракт со строительными компаниями, чтобы построить детский сад в городе Тогучине. Однако работы выполнены в полном объеме не были.
Трое подозреваемых предоставили фальшивые документы и получили за исполнение 48 млн рублей. Это причинило значительный ущерб бюджету Новосибирской области.
В итоге было принято решение наложить арест на имущество подозреваемых, чтобы хоть как-то покрыть долг. Всего арест был наложен на 14 домов, которые оценены на общую сумму в 24 млн рублей.