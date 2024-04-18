atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:10

Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:12

Updated Сегодня, 02:12

Обвиняемые арестованы

Арестовано имущество обвиняемых в мошенничестве при стройке детсада в Тогучине

18 апреля 2024, 02:10
Фото: 1MI
Обвиняемые арестованы
Было арестовано имущество обвиняемых по делу о мошенничестве при возведении детского сада, которые могли причинить ущерб бюджету Новосибирской области в размере 48 млн рублей.

Следственные органы считают, что с 2020 по 2022 год государственное учреждение заключило контракт со строительными компаниями, чтобы построить детский сад в городе Тогучине. Однако работы выполнены в полном объеме не были.

Трое подозреваемых предоставили фальшивые документы и получили за исполнение 48 млн рублей. Это причинило значительный ущерб бюджету Новосибирской области.

В итоге было принято решение наложить арест на имущество подозреваемых, чтобы хоть как-то покрыть долг. Всего арест был наложен на 14 домов, которые оценены на общую сумму в 24 млн рублей.

Четверо новосибирцев задержаны за мошенничество на 38 млн при строительстве детсада
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд задержал третьего обвиняемого в срыве строительства детсада в ТогучинеПервый пошел: обвиняемый в срыве строительства детсада в Тогучине отправлен в СИЗО
#Эмилия Губарева#Строительство#Бюджет#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Арест#Имущество#Тогучин
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
16 апреля, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
Вчера, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
Вчера, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
Вчера, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
Вчера, 04:07
Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске
Вчера, 04:55
"