Эксперты: По полису ОМС доступна проверка репродуктивного здоровья

С начала 2017 года эти процедуры являются бесплатными для граждан, которые планируют стать родителями. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года с использованием вспомогательных репродуктивных технологий родилось более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.