Эксперты: По полису ОМС доступна проверка репродуктивного здоровья

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:12
Оказание медицинской помощи по ОМС осуществляется в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Эта программа устанавливается на текущий год и на двухлетний плановый период. Финансирование данной программы на текущий год увеличено на сумму более 400 миллиардов рублей из средств ОМС, что позволит улучшить доступность и качество медицинского обслуживания граждан по ОМС, пишет КП.
Профилактика заболеваний остается одним из приоритетов российской системы здравоохранения, и прохождение профилактических мероприятий (диспансеризация или медосмотр) возможно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.
Оценка репродуктивного здоровья лиц, желающих стать родителями, является значимым нововведением программы государственных гарантий, направленным на улучшение демографической ситуации в стране, и будет проводиться в рамках профилактических мероприятий.
Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС (ФОМС), сообщил, что в этом году более 100 миллионов человек пройдут профилактические мероприятия. Из них около 6 миллионов будут охвачены диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья.
Главная цель оценки репродуктивного здоровья заключается в выявлении признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на зачатие, беременность, ее течение, роды и послеродовый период, а также в обнаружении факторов риска их развития.
Помимо оценки репродуктивного здоровья, не менее важной остается тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года в рамках национального проекта «Демография» планируется выполнить не менее 450 тысяч процедур ЭКО.
С начала 2017 года эти процедуры являются бесплатными для граждан, которые планируют стать родителями. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года с использованием вспомогательных репродуктивных технологий родилось более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.