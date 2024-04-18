«Это преступление»: в Новосибирске прошел пикет за сохранение памятников истории

Осенью 2023 года ГИООКН, вдобавок ко всему, фактически избавился от органа общественного контроля, который должен существовать согласно требованиям действующего законодательства. Общественный совет при инспекции из 12 известных профессионалов, выбранный совсем недавно, в марте того же года, был распущен. Вместо него создали другой, в который вошло только четыре человека, один из которых связан со строительным бизнесом, а второй представляет интересы одной из структур, близкой к ГИООКН.