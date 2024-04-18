«Это преступление»: в Новосибирске прошел пикет за сохранение памятников истории

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Published Сегодня, 08:31
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В четверг, 18 апреля, в день памятников и исторических мест, который установлен в 1983 году ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия, несколько десятков гражданских активистов вышли на пикет в центре Новосибирска. Согласованная акция протеста прошла на площадке около театра «Глобус». Люди держали в руках плаката с лозунгами «Позор вандалам, уничтожающим исторический Новосибирск», «Нет сносу Расточки», « Сохранить советское наследие!». Главное целью пикета, по словам протестующих, было обратить внимание на ситуацию, которая складывается вокруг немногочисленных оставшихся в городе исторических зданий.
С каждый годом, говорит председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина, с улиц Новосибирска исчезает все больше исторических артефактов. Причем это касается как просто старых построек, так и строений, признанных объектами культурного наследия.
«Полное попустительство со стороны властей, которые допускают утрату нашего наследия. Снос „генеральской“ школы, дома Кондратюка, застройка Академгородка — это вопиющее безобразие. Это преступление перед будущими поколениями, не побоюсь этого слова», — подчеркивает Шамина.
Только за последнее десятилетние утрачены многие знаковые для истории города сооружения. Снесен конструктивистский жилой дом «Рабочая пятилетка» на улице Чаплыгина, исчезло здание ДК имени Клары Цеткин, частично утрачено здание кинотеатра «Металлист», уничтожен клуб «Отдых» на Богдана Хмельницкого, представлявший яркий образец советского модерна, обезображено и перестроено бывшее здание синагоги в начале Коммунистической, ради строительства ЖК «Милхаус» вместе с корпусами молокозавода под нож бульдозера пошел дом гласного Ново-Николаевской Думы Григория Жерновкова на улице Чаплыгина. И это лишь часть из длинного списка утрат.
«Улица Инская, первая регулярная улица города, из которой хотели сделать исторически-туристическую зону, вроде 130 квартала в Иркутске, сейчас представляет из себя бессмысленное нагромождение высоток. Осталось всего несколько интересных объектов, а ведь это была цельная историческая среда», — сетует сопредседатель регионального штаба «Культурного фронта России» Олег Викторович.
Существует целая структура, которая должна следить за сохранностью исторических объектов, причем не только следить за уже поставленными на государственную охрану памятниками, но и выявлять новые, достойные придания статуса культурного наследия. Но государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН), по словам общественников, мягко говоря, не очень хорошо выполняет свои функции.
Осенью 2023 года ГИООКН, вдобавок ко всему, фактически избавился от органа общественного контроля, который должен существовать согласно требованиям действующего законодательства. Общественный совет при инспекции из 12 известных профессионалов, выбранный совсем недавно, в марте того же года, был распущен. Вместо него создали другой, в который вошло только четыре человека, один из которых связан со строительным бизнесом, а второй представляет интересы одной из структур, близкой к ГИООКН.
«Такое положение произошло при новом руководстве государственной инспекции, при Елене Макавчик, заставляет задуматься, насколько это законно, насколько оно будет способствовать сохранению объектов культурного наследия, и не просматривается ли за этим деятельность строительного лобби и подготовка благоприятной почвы для снятия статуса объектов культурного наследия», — задается вопросом архитектор Анна Наволоцкая.
В первую очередь, сейчас подобная угроза нависла над архитектурным ансамблем Военного городка, напоминает Навлоцкая.
Кроме того, на глазах гибнет часть строений комплекса Алтайской железной дороги на улице Якушева, городской строительный департамент объявил о планах сноса жилого дома из соцгорода Сибкомбайна во 2-м переулке Пархоменко, в прямом смысле слова разваливается на части одна из школ, построенных архитектором Андреем Крячковым на территории современного Октябрьского района.
По мнению Олега Викторовича, прямую ответственность за сложившуюся ситуацию несет вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, руководитель департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев и главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.
«Они систематически игнорируют федеральное законодательство, в частности, 73 федеральный закон, — возмущается активист. — Насквозь эти структуры прогнившее, непрофессиональные, заточенные на решение совсем других вопросов. Новому мэру, в первую очередь, нужно избавляться от этих людей, проводить аудит и добиваться возбуждения реальный уголовных дел».
Как считает Викторович, в действиях муниципальных чиновников налицо признаки состава преступления, предусмотренного статье 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».
Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — 6 лет лишения свободы.