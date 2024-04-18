Какие нарушения нашли в школьных столовых — их было более 700 в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Как рассказала Инна Чумакова, начальник отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, всего нашли 700 нарушений санитарных норм.
Среди нарушений есть посуда со сколами, еда готовилась не по рецепту, не была указана калорийность, продукты хранились неправильно, или же отсутствовала нужная документация, пишет РБК-Новосибирск.
В 2023 году прокуратура внесла 217 представлений, а 17 исковых заявлений направила с суд для рассмотрения. Как итог, к ответственности привлекли 178 человек.
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