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Какие нарушения нашли в столовых

Какие нарушения нашли в школьных столовых — их было более 700 в Новосибирской области

18 апреля 2024, 03:36
Фото: 1MI
Какие нарушения нашли в столовых

Более 700 нарушений нашли в школьных столовых Новосибирской области

В школьных столовых Новосибирской области были найдены сотни нарушений.

Как рассказала Инна Чумакова, начальник отдела областной прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, всего нашли 700 нарушений санитарных норм.

Среди нарушений есть посуда со сколами, еда готовилась не по рецепту, не была указана калорийность, продукты хранились неправильно, или же отсутствовала нужная документация, пишет РБК-Новосибирск.

В 2023 году прокуратура внесла 217 представлений, а 17 исковых заявлений направила с суд для рассмотрения. Как итог, к ответственности привлекли 178 человек.

К читателям: если вы знаете о нарушениях в ваших школьных столовых, сообщите в редакцию Atas.info, написав в анонимный чат-бот @Atasinfo_bot в Telegram.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Школы#Еда#Нарушения#Питание
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