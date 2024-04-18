«Можем расторгнуть»: в Новосибирске намерены отменить концессии на шесть школ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
«Вероятность расторжения контрактов и поиск новых подрядчиков вполне вероятен. Расторжение возможно. Мы постепенно приходим к твердому пониманию этого», — заявил на сессии первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.
В свою очередь, председатель комитета Федор Николаев напомнил, что концессионерам неоднократно предлагалось пересмотреть соглашение и внести разумные коррективы, а к бизнесменам шли на уступки. Однако с 2021 года так ничего и не изменилось.
В рамках реализации национального проекта «Образование» планировалось построить шесть школ. Здания строились на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Татьяны Снежиной, Пролетарской и Большой. Общий размер инвестиций должен был составить 8,3 миллиарда рублей, однако суммы постоянно увеличивались. Концессионер — ООО «Школа на Николая Сотникова» — обязался возвести образовательные учреждения в течение пяти лет, первые школьники должны были пойти на учебу уже в 2023 году.