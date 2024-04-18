atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Дети так и не пошли в новые школы

«Можем расторгнуть»: в Новосибирске намерены отменить концессии на шесть школ

18 апреля 2024, 06:43
Фото: 1MI
Дети так и не пошли в новые школы

В Новосибирске отменят концессионные соглашения на строительство шести школ

В рамках плановой сессии Комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания впервые озвучили вероятность полного расторжения концессионных соглашений на строительство шести школ. Причиной стали постоянные срывы сроков по контрактным обязательствам.
«Вероятность расторжения контрактов и поиск новых подрядчиков вполне вероятен. Расторжение возможно. Мы постепенно приходим к твердому пониманию этого», — заявил на сессии первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

В свою очередь, председатель комитета Федор Николаев напомнил, что концессионерам неоднократно предлагалось пересмотреть соглашение и внести разумные коррективы, а к бизнесменам шли на уступки. Однако с 2021 года так ничего и не изменилось.

В рамках реализации национального проекта «Образование» планировалось построить шесть школ. Здания строились на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Татьяны Снежиной, Пролетарской и Большой. Общий размер инвестиций должен был составить 8,3 миллиарда рублей, однако суммы постоянно увеличивались. Концессионер — ООО «Школа на Николая Сотникова» — обязался возвести образовательные учреждения в течение пяти лет, первые школьники должны были пойти на учебу уже в 2023 году.

Мэрия Новосибирска готова ремонтировать аварийное здание школы Крячкова
Узнать подробнее
Читайте также:
Платформу «Сферум» внедрили во всех школах Новосибирска: почему ей не пользуютсяТоп-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтингРейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября
#Александр Ляхов#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школьники#Строительство#Концессия#Школы#6 школ#Концессионеры
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
16 апреля, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
Вчера, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
Вчера, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
Вчера, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
Вчера, 04:07
Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске
Вчера, 04:55
"