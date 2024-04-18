Никита Кологривый заявил об увольнении из перспективного проекта Филиппом Янковским

Как сообщает Newia.ru со ссылкой на Муз-ТВ, уроженец Новосибирска напрямую заявил, что Филипп Янковский якобы поспособствовал его увольнению из перспективного кинопроекта. Причиной стало то, что Кологривый и Янковский работали бы вместе и находились на одной съемочной площадке. Это и не понравилось Янковскому-старшему.