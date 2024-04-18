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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Кологривый заявил о неприятии и зависти со стороны Янковских

Никита Кологривый заявил об увольнении из перспективного проекта Филиппом Янковским

18 апреля 2024, 12:20
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кологривый заявил о неприятии и зависти со стороны Янковских

Новосибирский актер Кологривый заявил о ненависти к нему со стороны Янковских

Исполнитель роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый известен своим неприятием актерской династии Янковских. В недавнем интервью он намекнул на ненависть со стороны Филиппа Янковского.

Как сообщает Newia.ru со ссылкой на Муз-ТВ, уроженец Новосибирска напрямую заявил, что Филипп Янковский якобы поспособствовал его увольнению из перспективного кинопроекта. Причиной стало то, что Кологривый и Янковский работали бы вместе и находились на одной съемочной площадке. Это и не понравилось Янковскому-старшему.

По мнению Никиты Кологривого, Филипп Янковский якобы боится и откровенно презирает его. Это связано и с неприятием со стороны новосибирца исполнителя роли Вовы Адидаса Ивана Янковского и коллеги по сериалу «Слово пацана», который приходится Филиппу родным сыном. Поэтому тот якобы изо всех сил мстит конкуренту.

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В интервью с ведущей YouTube-канала FAMETIME TV Лаурой Джугелией Кащей заявил, что Янковский-младший не проходил кастинг, а роли в «Фишере» и «Слове пацана» ему совершенно не подходят. При этом сам Кологривый якобы проходил мучительные кинопробы.

При этом артист отметил, что Иван Добронравов «не относится к богатым сыночкам», поэтому его не стоит судить за конкретные роли и поступки. Положительный отзыв получил и Никита Ефремов.

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