Никита Кологривый заявил об увольнении из перспективного проекта Филиппом Янковским

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Как сообщает Newia.ru со ссылкой на Муз-ТВ, уроженец Новосибирска напрямую заявил, что Филипп Янковский якобы поспособствовал его увольнению из перспективного кинопроекта. Причиной стало то, что Кологривый и Янковский работали бы вместе и находились на одной съемочной площадке. Это и не понравилось Янковскому-старшему.
По мнению Никиты Кологривого, Филипп Янковский якобы боится и откровенно презирает его. Это связано и с неприятием со стороны новосибирца исполнителя роли Вовы Адидаса Ивана Янковского и коллеги по сериалу «Слово пацана», который приходится Филиппу родным сыном. Поэтому тот якобы изо всех сил мстит конкуренту.
В интервью с ведущей YouTube-канала FAMETIME TV Лаурой Джугелией Кащей заявил, что Янковский-младший не проходил кастинг, а роли в «Фишере» и «Слове пацана» ему совершенно не подходят. При этом сам Кологривый якобы проходил мучительные кинопробы.
При этом артист отметил, что Иван Добронравов «не относится к богатым сыночкам», поэтому его не стоит судить за конкретные роли и поступки. Положительный отзыв получил и Никита Ефремов.
Напомним, что Никита Кологривый нелестно отозвался о журналисте Александре Гордоне.