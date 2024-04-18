Новосибирцев предупреждают о второй волне паводка

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В ходе совещания на Новосибирской ГЭС, посвященному обсуждению различных сценариев развития паводковой ситуации, руководитель регионального управления МЧС Виктор Орлов заявил, что не исключает затопления дачных участков, прилегающих к Оби в Первомайском и Советском районах.
По словам главы чрезвычайного ведомства, из-за интенсивного таяния снега в горах Алтая не исключается поступление в Новосибирское водохранилище большого объема воды, что потребует резкого увеличения сбросов через плотину ГЭС. В этом случае могут пострадать дачные участки, расположенные ниже по течению. Специальная комиссия, которая принимает решение об объеме воды, проходящей через плотину, будет работать круглосуточно.
Наиболее серьезные последствия весеннего половодья новосибирские дачники ощутили в 2015 году. Тогда, в результате наложения первой и второй волн паводка, под воду ушли более 6200 участков в садовых товариществах.