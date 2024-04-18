Новосибирцев предупреждают о второй волне паводка

По словам главы чрезвычайного ведомства, из-за интенсивного таяния снега в горах Алтая не исключается поступление в Новосибирское водохранилище большого объема воды, что потребует резкого увеличения сбросов через плотину ГЭС. В этом случае могут пострадать дачные участки, расположенные ниже по течению. Специальная комиссия, которая принимает решение об объеме воды, проходящей через плотину, будет работать круглосуточно.