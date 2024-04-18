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Увеличение сброса через плотину ГЭС может резко поднять уровень Оби ниже по течению

Новосибирцев предупреждают о второй волне паводка

18 апреля 2024, 02:56
Фото: группа Новосибирской ГЭС в ВК
Увеличение сброса через плотину ГЭС может резко поднять уровень Оби ниже по течению

Вторая волна паводка в Новосибирске может затопить дачи вдоль Оби

Новосибирская ГЭС из-за переполнения водохранилища может увеличить сброс воды, не исключатся подтопление дачных участков в Советском и Первомайском районах

В ходе совещания на Новосибирской ГЭС, посвященному обсуждению различных сценариев развития паводковой ситуации, руководитель регионального управления МЧС Виктор Орлов заявил, что не исключает затопления дачных участков, прилегающих к Оби в Первомайском и Советском районах.

По словам главы чрезвычайного ведомства, из-за интенсивного таяния снега в горах Алтая не исключается поступление в Новосибирское водохранилище большого объема воды, что потребует резкого увеличения сбросов через плотину ГЭС. В этом случае могут пострадать дачные участки, расположенные ниже по течению. Специальная комиссия, которая принимает решение об объеме воды, проходящей через плотину, будет работать круглосуточно.

Наиболее серьезные последствия весеннего половодья новосибирские дачники ощутили в 2015 году. Тогда, в результате наложения первой и второй волн паводка, под воду ушли более 6200 участков в садовых товариществах.

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#Новосибирск#Дачи#Паводок#Вторая волна#ГЭС#Паводок в Новосибирской области 2024
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