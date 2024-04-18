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Published Вчера, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

Как отмечается Пасха

Пасха 2024: какого числа празднуется и что категорически нельзя делать в праздник

18 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI
Как отмечается Пасха
Пасха — это один из главных праздников всех православных верующих. Рассказываем, какого числа она отмечается, традиции и что категорически запрещено делать в этот день.

Когда Пасха в 2024 году

В 2024 году Пасхальное торжество будет отмечаться 5 мая. Новосибирск уже готовится к празднованию: в магазинах продаются традиционные товары. В день Пасхи принято готовить или просто есть куличи, красить яйца, освещать угощения в церкви и делиться.

 

Что за праздник — Пасха

Светлое Христово Воскресение — это древний праздник всех христиан. Сама Пасха является символом победы жизни над смертью. Празднование считается неким освобождением из царства смерти и греха.

Как встречать ПасхуКак встречать Пасху
Как встречать Пасху
Фото: 1MI

Почему красят яйца

Верующие держат Великий пост семь недель, соблюдая строгие правила, в том числе отказ в еде. В Великую субботу все христиане собираются на всенощное бдение в церквях, где освещают еду: яйца, пасхи и куличи. Так почему же красят яйца? По легенде, Мария Магдалина (последовательница Христа), после воскресения своего учителя рассказала об этом римскому императору Тиберию и дала ему куриное яйцо как символ новой жизни, однако тот усомнился в ее словах. Он сказал, что это невозможно, также как и если сейчас яйцо станет красным цветом. Так и произошло: оно изменило цвет.

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Что разрешено и запрещено делать в Пасху

В этот день стоит посетить храм и помолиться. Выходя из церкви принято подавать милостыню. После обеда верующие собираются за торжественным столом, ведь Великий пост уже завершился.

Однако важно помнить, что чревоугодие — это грех. Также РПЦ выступает против злоупотребления алкоголя. Священники считают, что одного бокала красного вина будет достаточно.

В день Пасхи категорически запрещено: унывать, материться, переписать, обижаться, ругаться. Также священники не советуют идти на кладбище, так как для этого существуют Родительские дни после праздника.

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