Пасха 2024: какого числа празднуется и что категорически нельзя делать в праздник

Posted Вчера, 07:48
Published Вчера, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В 2024 году Пасхальное торжество будет отмечаться 5 мая. Новосибирск уже готовится к празднованию: в магазинах продаются традиционные товары. В день Пасхи принято готовить или просто есть куличи, красить яйца, освещать угощения в церкви и делиться.
Светлое Христово Воскресение — это древний праздник всех христиан. Сама Пасха является символом победы жизни над смертью. Празднование считается неким освобождением из царства смерти и греха.
Верующие держат Великий пост семь недель, соблюдая строгие правила, в том числе отказ в еде. В Великую субботу все христиане собираются на всенощное бдение в церквях, где освещают еду: яйца, пасхи и куличи. Так почему же красят яйца? По легенде, Мария Магдалина (последовательница Христа), после воскресения своего учителя рассказала об этом римскому императору Тиберию и дала ему куриное яйцо как символ новой жизни, однако тот усомнился в ее словах. Он сказал, что это невозможно, также как и если сейчас яйцо станет красным цветом. Так и произошло: оно изменило цвет.
В этот день стоит посетить храм и помолиться. Выходя из церкви принято подавать милостыню. После обеда верующие собираются за торжественным столом, ведь Великий пост уже завершился.
Однако важно помнить, что чревоугодие — это грех. Также РПЦ выступает против злоупотребления алкоголя. Священники считают, что одного бокала красного вина будет достаточно.
В день Пасхи категорически запрещено: унывать, материться, переписать, обижаться, ругаться. Также священники не советуют идти на кладбище, так как для этого существуют Родительские дни после праздника.