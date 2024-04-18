Пасха 2024: какого числа празднуется и что категорически нельзя делать в праздник

Верующие держат Великий пост семь недель, соблюдая строгие правила, в том числе отказ в еде. В Великую субботу все христиане собираются на всенощное бдение в церквях, где освещают еду: яйца, пасхи и куличи. Так почему же красят яйца? По легенде, Мария Магдалина (последовательница Христа), после воскресения своего учителя рассказала об этом римскому императору Тиберию и дала ему куриное яйцо как символ новой жизни, однако тот усомнился в ее словах. Он сказал, что это невозможно, также как и если сейчас яйцо станет красным цветом. Так и произошло: оно изменило цвет.