Почти 50 мигрантам не дали сойти с самолета в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В аэропорту «Толмачёво» группе из 49 мигрантов не разрешили выйти из самолета. Связано это с рейдом против незаконной миграции, который проводили силовые структуры. Об этом сообщает VN ru со ссылкой на военное следственное отделение СКР.
Восьмерых иностранцев, которые уже получили гражданство России, привлекли к административной ответственности и зарегистрировали в военкомате. Четыре иностранных гражданина нарушили правила пребывания в России, на них составили административные протоколы.
Напомним, ранее мигрантам запретили работать в сфере торговли и такси по всей Новосибирской области. Сделано это с целью безопасности.