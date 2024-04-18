atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Мигрантов не выпускали из самолета

Почти 50 мигрантам не дали сойти с самолета в Новосибирске

18 апреля 2024, 06:35
Фото: atas.info
Мигрантов не выпускали из самолета
Силовики не позволили мигрантам сойти с самолета при прилете в Новосибирск. Таким образом правоохранители пытались не допустить поток незаконной миграции.

В аэропорту «Толмачёво» группе из 49 мигрантов не разрешили выйти из самолета. Связано это с рейдом против незаконной миграции, который проводили силовые структуры. Об этом сообщает VN ru со ссылкой на военное следственное отделение СКР.

Восьмерых иностранцев, которые уже получили гражданство России, привлекли к административной ответственности и зарегистрировали в военкомате. Четыре иностранных гражданина нарушили правила пребывания в России, на них составили административные протоколы.

Напомним, ранее мигрантам запретили работать в сфере торговли и такси по всей Новосибирской области. Сделано это с целью безопасности.

Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«В норме»: новосибирские эксперты высказались о мигрантах после бойни в «Крокусе»Общественники предложили запретить мигрантам работать в общепите и такси
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Самолет#Толмачёво
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
16 апреля, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
Вчера, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
Вчера, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
Вчера, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
Вчера, 04:07
Об угрозе распространения сибирской язвы из-за паводка рассказали в Новосибирске
Вчера, 04:55
"