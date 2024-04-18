«Помутился разум»: стали известны обстоятельства гибели шурина блогера Яна Топлеса

Анатолий Евтушенко прибыл в Новосибирск из Междуреченска, чтобы устроиться на работу. 9 февраля он вышел из хостела и направился в барбершоп. В случае удачного собеседования мужчина планировал снять квартиру и не обременять родственников своим частым присутствием. Если бы работодатель отказал, то Анатолий планировал вернуться домой.