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Мужчину искали два месяца

«Помутился разум»: стали известны обстоятельства гибели шурина блогера Яна Топлеса

18 апреля 2024, 10:41
Фото: Лиза Алерт Новосибирск
Мужчину искали два месяца

Стали известны обстоятельства гибели родственника Яна Топлеса в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски 29-летнего шурина блогера-миллионника Яна Топлеса — Анатолия Евтушенко. К сожалению, мужчина погиб. Родственник мог почувствовать себя плохо после посещения барбершопа. Анатолия обнаружили мертвым в середине апреля.

Анатолий Евтушенко прибыл в Новосибирск из Междуреченска, чтобы устроиться на работу. 9 февраля он вышел из хостела и направился в барбершоп. В случае удачного собеседования мужчина планировал снять квартиру и не обременять родственников своим частым присутствием. Если бы работодатель отказал, то Анатолий планировал вернуться домой.

12 февраля телефон Анатолия неожиданно перестал находиться в зоне доступа и родственники забеспокоились. К поискам подключились волонтеры и полиция, про шурина Яна Топлеса начали писать СМИ.

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К сожалению, поиски имели печальный конец. Мужчина погиб, обстоятельства его смерти пока неизвестны. Ему могло стать в барбершопе, куда Анатолий пришел за час до стрижки.

«Он пришел 9 февраля. Бодрый, общался по видеосвязи. Во время стрижки стало плохо, голова закружилась. Напоили горячим чаем с конфетами», — рассказали КП-Новосибирск работники барбершопа Kontora.

Из-за возможного падения сахара в крови или резкого давления Анатолий Евтушенко мог начать вести себя неадекватно.

«Помутился рассудок. Вместо карточки дал нам упаковку таблеток. Мы его спросили, сможет ли он добраться домой, все ли хорошо. Но он отказался от помощи», — отметили барберы.
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Теперь обстоятельства смерти Анатолия Евтушенко предстоит выяснить следствию. Но, вероятно, она не несет криминального характера. Ян Топлес написал проникновенный пост про шурина.

«Спи спокойно. А мы найдем ответы на вопросы», — сообщил блогер.
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