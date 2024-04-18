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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Где ограничили движение

Проезд на трех улицах Октябрьского района ограничили в Новосибирске

18 апреля 2024, 04:15
Фото: atas.info
Где ограничили движение
В Новосибирске начали действовать ограничения движения машин на некоторых участках улиц Октябрьского района.

На протяжении двух недель, с 17 по 30 апреля, в Октябрьском районе ограничили проезд всех автомобилей, кроме спецтехники. Связано это с ремонтными работами на теплосети, поэтому ограничения являются временными.

В частности, на улице Толстого дорога была сужена на 4 метра, а на улице Бориса Богаткова — на 3,5 метра у дома №53. На улице Ленинградской, у здания №49/1 на улице Никитина на 3,5 метра.

Автомобилистов попросили быть более внимательными при движении, а также следить за дорожными знаками и и руководствоваться ПДД.

Напомним, ранее в регионе ограничили проезд большегрузов. Теперь ездить тяжеловесам можно только на некоторых трассах.

Проезд большегрузов ограничили на дорогах Новосибирской области с 18 апреля
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