Проезд на трех улицах Октябрьского района ограничили в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
На протяжении двух недель, с 17 по 30 апреля, в Октябрьском районе ограничили проезд всех автомобилей, кроме спецтехники. Связано это с ремонтными работами на теплосети, поэтому ограничения являются временными.
В частности, на улице Толстого дорога была сужена на 4 метра, а на улице Бориса Богаткова — на 3,5 метра у дома №53. На улице Ленинградской, у здания №49/1 на улице Никитина на 3,5 метра.
Автомобилистов попросили быть более внимательными при движении, а также следить за дорожными знаками и и руководствоваться ПДД.
Напомним, ранее в регионе ограничили проезд большегрузов. Теперь ездить тяжеловесам можно только на некоторых трассах.