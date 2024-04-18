Пятерых бойцов СВО из Новосибирской области вызволили из плена

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Как рассказала новосибирский омбудсмен Елена Зерняева в пресс-центре ТАСС, из региона постоянно направляются запросы федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и министерству обороны по каждому обращению о поиске пропавших людей.
Омбудсмен подчеркнула, что на данный момент уже удалось вызволить из плена 5 человек, а работы продолжаются над вызволением других участников СВО.
По словам омбудсмена, за 2023 год в аппарат поступило 2,7 тысячи обращений, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Она отметила значительный рост обращений инвалидов и лиц старшего возраста. Большая часть обращений связана с социальной тематикой, включая вопросы жилища и ЖКХ. Такая тенденция сохраняется и в 2024 году.