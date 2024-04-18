Пятерых бойцов СВО из Новосибирской области вызволили из плена

По словам омбудсмена, за 2023 год в аппарат поступило 2,7 тысячи обращений, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Она отметила значительный рост обращений инвалидов и лиц старшего возраста. Большая часть обращений связана с социальной тематикой, включая вопросы жилища и ЖКХ. Такая тенденция сохраняется и в 2024 году.