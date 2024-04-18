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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

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Updated Сегодня, 06:19

Военных вернули из плена

Пятерых бойцов СВО из Новосибирской области вызволили из плена

18 апреля 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney
Военных вернули из плена
Пятеро участников СВО из Новосибирской области были освобождены из плена. Также было решено освободить еще 10 участников спецоперации, которые были включены в список для обмена пленными.

Как рассказала новосибирский омбудсмен Елена Зерняева в пресс-центре ТАСС, из региона постоянно направляются запросы федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и министерству обороны по каждому обращению о поиске пропавших людей.

Омбудсмен подчеркнула, что на данный момент уже удалось вызволить из плена 5 человек, а работы продолжаются над вызволением других участников СВО.

По словам омбудсмена, за 2023 год в аппарат поступило 2,7 тысячи обращений, что на 19% меньше, чем в предыдущем году. Она отметила значительный рост обращений инвалидов и лиц старшего возраста. Большая часть обращений связана с социальной тематикой, включая вопросы жилища и ЖКХ. Такая тенденция сохраняется и в 2024 году.

Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#СВО#Участник СВО#Пленные
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