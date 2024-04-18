Стала известна судьба пилота, посадившего на новосибирское поле самолет с пассажирами

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Один из пилотов компании «Уральские авиалинии», который приземлил самолет на поле из-за технических проблем, уволился. Речь идет о Сергее Белове, который написал заявление по собственному. Причины остаются в секрете, но до повторных полетов пилотов так и не допустили.
Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Убинском районе осенью 2023 года. На борту было свыше 150 человек. Никто не пострадал.
Изначально посадка была воспринята положительно и даже получила название «чудо на пшеничном поле». А вот позже эксперты засомневались в правильных действиях экипажа.