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Пилот уволился (стоит крайним справа)

Стала известна судьба пилота, посадившего на новосибирское поле самолет с пассажирами

18 апреля 2024, 01:24
Фото: пресс-служба авиакомпании Уральские авиалинии
Пилот уволился (стоит крайним справа)

Остался без работы пилот, посадивший самолет на поле под Новосибирском

Пилот, осуществивший успешную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области, решил уйти из компании «Уральские авиалинии».

Один из пилотов компании «Уральские авиалинии», который приземлил самолет на поле из-за технических проблем, уволился. Речь идет о Сергее Белове, который написал заявление по собственному. Причины остаются в секрете, но до повторных полетов пилотов так и не допустили.

Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Убинском районе осенью 2023 года. На борту было свыше 150 человек. Никто не пострадал.

Изначально посадка была воспринята положительно и даже получила название «чудо на пшеничном поле». А вот позже эксперты засомневались в правильных действиях экипажа.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Увольнение#Пилот#Пассажиры#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском#Аварийная посадка#Уральские авиалинии
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