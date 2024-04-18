Трактор не сносил торговые ряды: подробности скандала на ГБШ в Новосибирске

Тракторист убирал мусор, который оставили после себя торговцы на стихийном «блошином» рынке, а непосредственно продавцов и их товар не трогал. Ну, а то, что на видео люди бегают вокруг спецмашины, это они забирают из мусора какие-то нужные им вещи. Так теперь выглядит скандальная ситуация по версии собеседника издания Nsk.om1.ru. Спикер представился представителем компании, которая взялась за уборку муниципальной территории, но отказался назвать как свое имя, так и наименование организации.