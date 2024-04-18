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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 04:06

Анонимные источники уверяют, что трактор просто убирал

Трактор не сносил торговые ряды: подробности скандала на ГБШ в Новосибирске

18 апреля 2024, 04:05
Фото: скрин с видео АСТ-54
Анонимные источники уверяют, что трактор просто убирал
Всплывают новые подробности скандальной истории о трактористе, который, якобы, снес тяжелой машиной торговые точки мигрантов в районе трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе

Тракторист убирал мусор, который оставили после себя торговцы на стихийном «блошином» рынке, а непосредственно продавцов и их товар не трогал. Ну, а то, что на видео люди бегают вокруг спецмашины, это они забирают из мусора какие-то нужные им вещи. Так теперь выглядит скандальная ситуация по версии собеседника издания Nsk.om1.ru. Спикер представился представителем компании, которая взялась за уборку муниципальной территории, но отказался назвать как свое имя, так и наименование организации.

В свою очередь, журналисты на этом месте не обнаружили никаких мигрантов, но застали пожилых новосибирцев, которые постоянно торгуют здесь старыми вещами. Местные жители так же говорят, что стихийный блошиный рынок работает около трамвайного кольца десятилетиями. Среди продавцов встречаются цыгане, но большинство — обычные пенсионеры.

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#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Скандал#Уличная торговля
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