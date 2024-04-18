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Вместе с дорожным полотном отмывают тротуары и остановки

В Ленинском районе Новосибирска внедряют новую систему уборки улиц

18 апреля 2024, 11:53
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Вместе с дорожным полотном отмывают тротуары и остановки
В Ленинском районе стали применять комплексный подход к уборке улиц — очищают не только проезжую часть, но тротуары, остановки и даже одновременно подрезают сухие ветки на деревьях

 

На улицах Котовского и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска провели комплексную весеннюю уборку. Мобильная бригада рабочих вручную собирала мусор, обрезала мешающие прохожим ветки, очищала тротуары от накопившейся грязи и отмывала остановки общественного транспорта. И только после этого на дорожное полотно выпустили поливомоечную машину.

Сейчас основная задача — собрать каменную крошку с тротуаров и дорог, которой их посыпали зимой. Мобильным бригадам придется неоднократно выезжать на одни и те же участки, чтобы достичь необходимого результата.

С начала года уборку дорог в Ленинском районе ведут совместно МКУ «Ленинское» и «ДЭУ № 3». Раньше МКУ отвечало за внутриквартальные дороги, ДЭУ подчинялось департаменту транспорта. Объединение сил позволят подходить к уборке комплексно, убирать более быстро и качественно и сразу вывозить мусор, сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Овчаренко.

Не оставляют без внимания и жалобы жителей. Для быстрого реагирования на индивидуальные обращения создано небольшое подразделение, которое выезжает на место и оперативно наводит порядок. Сейчас в распоряжении администрации 80 различных машин для уборки, но есть планы по закупке новой техники.

По словам Юрия Овчаренко, вся территория района будет приведена в порядок к 1 мая.

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#Новосибирск#Дороги#Уборка#Остановки#Весна#Тротуары
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