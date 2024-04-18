В Ленинском районе Новосибирска внедряют новую систему уборки улиц

Не оставляют без внимания и жалобы жителей. Для быстрого реагирования на индивидуальные обращения создано небольшое подразделение, которое выезжает на место и оперативно наводит порядок. Сейчас в распоряжении администрации 80 различных машин для уборки, но есть планы по закупке новой техники.