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Updated Сегодня, 13:27

Новосибирские инспекторы ГИИБДД зафиксировали уже два ДТП с электросамокатами

В Новосибирске открылся сезон электросамокатов — ГИБДД фиксирует два ДТП

18 апреля 2024, 13:25
Фото: 1MI
Новосибирские инспекторы ГИИБДД зафиксировали уже два ДТП с электросамокатами

Новосибирские инспекторы ГИБДД зафиксировали уже два ДТП с электросамокатами

В Новосибирске официально начался сезон кикшеринга, по городским магистралям вовсю рассекают самокатчики. Однако среди них уже имеются первые жертвы.

Официально сезон проката электросамокатов открылся 5 апреля. Этому поспособствовала довольно теплая погода и постепенное таяние снега. В региональной Госавтоинспекции фиксируют первые происшествия.

«Зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, использующих средства индивидуальной мобильности и двигающихся через проезжую часть по пешеходному переходу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Во избежание увеличения печальной статистики инспекторы проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми о правилах пользования электросамокатами. Особое внимание уделяется напоминанию о спешивании при движении по «зебре».

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#Александр Ляхов#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Гибдд#Электросамокаты#Статистика
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