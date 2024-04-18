В Новосибирске открылся сезон электросамокатов — ГИБДД фиксирует два ДТП

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Официально сезон проката электросамокатов открылся 5 апреля. Этому поспособствовала довольно теплая погода и постепенное таяние снега. В региональной Госавтоинспекции фиксируют первые происшествия.
«Зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, использующих средства индивидуальной мобильности и двигающихся через проезжую часть по пешеходному переходу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Во избежание увеличения печальной статистики инспекторы проводят профилактические беседы с детьми и взрослыми о правилах пользования электросамокатами. Особое внимание уделяется напоминанию о спешивании при движении по «зебре».