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Мужчину не смогли спасти

В Новосибирске погиб инженер — следствие проводит проверку

18 апреля 2024, 09:48
Фото: 1MI
Мужчину не смогли спасти

Следователи выясняют обстоятельства гибели инженера-механика в Новосибирске

В Новосибирске скончался инженер-механик Шлюза Константин Жаворонков. Он мог разбиться после падения с высоты.

По сообщениям региональных СМИ, несчастный случай мог произойти еще 1 апреля. После падения с огромной высоты Константин Жаворонков получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и позвоночника. От полученных травм он скончался позже в больнице.

 

Мужчина работал инженером-механиком в Новосибирском районе водных путей, гидросооружений и судоходств. Во время работы он мог случайно сорвать карабин и рухнуть вниз.

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Происшествие находится на контроле у следствия.

«Следственными органами СУ СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту нарушения требований охраны труда на предприятии. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя регионального управления СКР по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Елена Коновалова.

Напомним, что в Новосибирске из окна выпала девочка-подросток.

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