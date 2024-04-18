В Новосибирске погиб инженер — следствие проводит проверку

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
По сообщениям региональных СМИ, несчастный случай мог произойти еще 1 апреля. После падения с огромной высоты Константин Жаворонков получил черепно-мозговую травму, перелом ребер и позвоночника. От полученных травм он скончался позже в больнице.
Мужчина работал инженером-механиком в Новосибирском районе водных путей, гидросооружений и судоходств. Во время работы он мог случайно сорвать карабин и рухнуть вниз.
Происшествие находится на контроле у следствия.
«Следственными органами СУ СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту нарушения требований охраны труда на предприятии. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Atas. Info старший помощник руководителя регионального управления СКР по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Елена Коновалова.
Напомним, что в Новосибирске из окна выпала девочка-подросток.