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Волонтеры помогут проголосовать любому горожанину старше 14 лет

В Новосибирске проведут день комфортного голосования за объекты благоустройства

18 апреля 2024, 03:36
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Волонтеры помогут проголосовать любому горожанину старше 14 лет
В пятницу, 19 апреля, новосибирцам помогут проголосовать за объекты благоустройства в 50 точках. В список для голосования входит по одному объекту из каждого района и округа города

В пятницу, 19 апреля, горожанам, еще не определившимся с местом, которое нужно благоустроить в городе в первую очередь, помогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии Новосибирска. По инициативе департамента культуры, спорта и молодежной политики в городе назначен день комфортного голосования.

19 апреля 2024 года с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.

С 10.00 до 19.00 — в молодежные и ресурсные центры. При себе необходимо иметь мобильный телефон. Добровольцы помогут быстро и комфортно пройти процедуру онлайн-голосования.

Кроме того, проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте https://54.gorodsreda.ru. Работы на территории, которая наберет больше всего голосов, начнутся в 2025 году за счет средств федерального бюджета.

В список предлагаемых для голосования территорий вошли объекты из каждого района и округа:

Октябрьский район — сквер «Зыряновский»;

Кировский район — набережная на улице Саввы Кожевникова;

Дзержинский район — сквер имени Калинина;

Советский район — набережная на улице Новоморской;

Ленинский район — парк имени Кирова;

Центральный округ — Ельцовский парк, от Красного проспекта до улицы Танковой,

24;

Первомайский район — территория вокруг безымянного озера в районе улиц

Ласточкина и Приозерной;

Калининский район — парк «Сосновый бор».

Перечень учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, в которых 19 апреля 2024 года будут находиться волонтеры или сотрудники, готовые помочь принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства всем жителям Новосибирска

Полное наименование

Адрес

1

СП «На Романова» муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи „Альтаир“

ул. Романова, 23

2

Молодежный ресурсный центр по развитию молодежных общественных объединений правоохранительной направленности МБУ «ГГПЦ „Витязь“

ул. Революции, 7

3

Муниципальное бюджетное учреждение молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска

ул. Эйхе, 1

СП «Сфера»

ул. 1-я Механическая, 18

ул. Звездная, 9

СП «Чайка»

ул. Шукшина, 20

СП «Перспектива»

ул. Сызранская, 10/1

СП «Меридиан»

ул. Шмидта, 3

ул. Героев революции, 5/2

СП Артцех «Красный»

ул. Красный факел, 43

4

СП «Дом Молодежи» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный Центр „Звездный“ Дзержинского района города Новосибирска

ул. Кошурникова, 20

5

Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска

ул. Невельского, 55

6

ОО «Дом молодежи „Маяк“ муниципального бюджетного учреждения Советского района города Новосибирска Центр молодежного досуга „Левобережье“

ул. Русская, 1а

7

ОО «Рассвет» муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска

ул. Лесосечная, 4/1

8

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр „Молодёжный“ Кировского района города Новосибирска

ул. Немировича-Данченко, 139

СП «Орион»

ул. Саввы Кожевникова, 9/1

СП «Авангард»

ул. Зорге, 42

СП «Ефремовец»

ул. Сибиряков — Гвардейцев, 44/5

СП «Пламя»

ул. Петухова, 118

СП «Штаб трудовых отрядов»

ул. Немировича-Данченко, 135

СП «Штаб добровольцев Кировского района»

ул. Телевизионная, 9

9

Ресурсный центр развития добровольчества муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр „Пионер“

ул. Фрунзе, 53

10

Центр истории развития Ленинского района муниципального бюджетного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания „Пост №1“ города Новосибирска

ул. Пархоменко, 8

11

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Калининского района»

ул. Фадеева, 24/1

СП Культурный кластер «Кислород»

Ул. Земнухова, 12/1

12

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр „Содружество“

ул. Кропоткина, 119/3

СП «Терминал»

ул. Ереванская, 10

13

Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Современник» Ленинского района города Новосибирска

ул. Новосибирская, 20/1

14

Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр «Стрижи» Заельцовского района города Новосибирска

ул. Кубовая, 107/1

СП Art-КУБ

ул. Кубовая, 49а

15

Молодежный центр «На Садовой» муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района города Новосибирска

ул. Садовая, 63

16

СП Чехова муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска

1-й Петропавловский переулок, 10

СП «Импульс»

ул. Связистов, 139/1

 

Список ресурсных центров города Новосибирска

Район

Адрес

Контакты

1. Дзержинский район

ул. Королева, 32

279-66-86

8 983-312-19-37

8 913-907-36-27

2. Железнодорожный район

ул. Вокзальная магистраль, 2

218-49-64

8 923-709-69-89

3. Заельцовский район

ул. Д. Ковальчук, 185

216-00-69

8 983-312-41-37

4. Калининский район

ул. Б. Хмельницкого, 8/1

276-08-32

8 913-957-41-51

5. Калининский район

ул. Кочубея, 3/1

270-01-04

270-01-21

8 952-920-79-27

8 983-312-68-22

6. Кировский район

ул. Урманова, 11

317-40-05

8 913-204-30-37

7. Кировский район

ул. Бородина, 14

356-99-04

356-97-33

8 953-806-70-17

8 983-312-19-63

8. Кировский район

ул. Петухова, 95/1

215-14-80

8 983-313-09-15

8 913-935-67-35

9. Ленинский район

ул.Станиславского, 6

355-80-16

8 913-740-89-91

8 983-312-65-56

10. Октябрьский район

ул. Сакко и Ванцетти, 33

264-33-89

8 983-313-06-74

11. Первомайский район

ул.4-я Пятилетка, 28а

354-35-85

8 983-312-12-71

12. Советский район

ул. Новоморская, 12

334-76-02

8 913-915-77-83

13. Советский район

ул. Арбузова, 1а

332-17-80

332-17-50

8 913-897-34-80

8 983-313-05-28

14. Советский район

ул. Тружеников, 16а

8 913-891-31-71

8 983-311-01-72

15. Центральный район

ул. Крылова, 61а

201-63-23,

8 913-757-67-71

8 983-313-05-69
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