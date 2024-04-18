В Новосибирске проведут день комфортного голосования за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В пятницу, 19 апреля, горожанам, еще не определившимся с местом, которое нужно благоустроить в городе в первую очередь, помогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии Новосибирска. По инициативе департамента культуры, спорта и молодежной политики в городе назначен день комфортного голосования.
19 апреля 2024 года с 10.00 до 16.00 все желающие старше 14 лет могут прийти в зал общественной приемной мэрии по адресу: ул. Депутатская, 38.
С 10.00 до 19.00 — в молодежные и ресурсные центры. При себе необходимо иметь мобильный телефон. Добровольцы помогут быстро и комфортно пройти процедуру онлайн-голосования.
Кроме того, проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте https://54.gorodsreda.ru. Работы на территории, которая наберет больше всего голосов, начнутся в 2025 году за счет средств федерального бюджета.
Октябрьский район — сквер «Зыряновский»;
Кировский район — набережная на улице Саввы Кожевникова;
Дзержинский район — сквер имени Калинина;
Советский район — набережная на улице Новоморской;
Ленинский район — парк имени Кирова;
Центральный округ — Ельцовский парк, от Красного проспекта до улицы Танковой,
24;
Первомайский район — территория вокруг безымянного озера в районе улиц
Ласточкина и Приозерной;
Калининский район — парк «Сосновый бор».
Перечень учреждений сферы молодежной политики города Новосибирска, в которых 19 апреля 2024 года будут находиться волонтеры или сотрудники, готовые помочь принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства всем жителям Новосибирска
|
№
|
Полное наименование
|
Адрес
|
1
|
СП «На Романова» муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи „Альтаир“
|
ул. Романова, 23
|
2
|
Молодежный ресурсный центр по развитию молодежных общественных объединений правоохранительной направленности МБУ «ГГПЦ „Витязь“
|
ул. Революции, 7
|
3
|
Муниципальное бюджетное учреждение молодежный Центр «Дом молодежи» Первомайского района города Новосибирска
|
ул. Эйхе, 1
|
СП «Сфера»
|
ул. 1-я Механическая, 18
ул. Звездная, 9
|
СП «Чайка»
|
ул. Шукшина, 20
|
СП «Перспектива»
|
ул. Сызранская, 10/1
|
СП «Меридиан»
|
ул. Шмидта, 3
ул. Героев революции, 5/2
|
СП Артцех «Красный»
|
ул. Красный факел, 43
|
4
|
СП «Дом Молодежи» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный Центр „Звездный“ Дзержинского района города Новосибирска
|
ул. Кошурникова, 20
|
5
|
Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска
|
ул. Невельского, 55
|
6
|
ОО «Дом молодежи „Маяк“ муниципального бюджетного учреждения Советского района города Новосибирска Центр молодежного досуга „Левобережье“
|
ул. Русская, 1а
|
7
|
ОО «Рассвет» муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска
|
ул. Лесосечная, 4/1
|
8
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр „Молодёжный“ Кировского района города Новосибирска
|
ул. Немировича-Данченко, 139
|
СП «Орион»
|
ул. Саввы Кожевникова, 9/1
|
СП «Авангард»
|
ул. Зорге, 42
|
СП «Ефремовец»
|
ул. Сибиряков — Гвардейцев, 44/5
|
СП «Пламя»
|
ул. Петухова, 118
|
СП «Штаб трудовых отрядов»
|
ул. Немировича-Данченко, 135
|
СП «Штаб добровольцев Кировского района»
|
ул. Телевизионная, 9
|
9
|
Ресурсный центр развития добровольчества муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр „Пионер“
|
ул. Фрунзе, 53
|
10
|
Центр истории развития Ленинского района муниципального бюджетного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания „Пост №1“ города Новосибирска
|
ул. Пархоменко, 8
|
11
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Калининского района»
|
ул. Фадеева, 24/1
|
СП Культурный кластер «Кислород»
|
Ул. Земнухова, 12/1
|
12
|
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр „Содружество“
|
ул. Кропоткина, 119/3
|
СП «Терминал»
|
ул. Ереванская, 10
|
13
|
Муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Современник» Ленинского района города Новосибирска
|
ул. Новосибирская, 20/1
|
14
|
Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр «Стрижи» Заельцовского района города Новосибирска
|
ул. Кубовая, 107/1
|
СП Art-КУБ
|
ул. Кубовая, 49а
|
15
|
Молодежный центр «На Садовой» муниципального бюджетного учреждения «Территория молодежи» Октябрьского района города Новосибирска
|
ул. Садовая, 63
|
16
|
СП Чехова муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска
|
1-й Петропавловский переулок, 10
|
СП «Импульс»
|
ул. Связистов, 139/1
Список ресурсных центров города Новосибирска
|
Район
|
Адрес
|
Контакты
|
1. Дзержинский район
|
ул. Королева, 32
|
279-66-86
8 983-312-19-37
8 913-907-36-27
|
2. Железнодорожный район
|
ул. Вокзальная магистраль, 2
|
218-49-64
8 923-709-69-89
|
3. Заельцовский район
|
ул. Д. Ковальчук, 185
|
216-00-69
8 983-312-41-37
|
4. Калининский район
|
ул. Б. Хмельницкого, 8/1
|
276-08-32
8 913-957-41-51
|
5. Калининский район
|
ул. Кочубея, 3/1
|
270-01-04
270-01-21
8 952-920-79-27
8 983-312-68-22
|
6. Кировский район
|
ул. Урманова, 11
|
317-40-05
8 913-204-30-37
|
7. Кировский район
|
ул. Бородина, 14
|
356-99-04
356-97-33
8 953-806-70-17
8 983-312-19-63
|
8. Кировский район
|
ул. Петухова, 95/1
|
215-14-80
8 983-313-09-15
8 913-935-67-35
|
9. Ленинский район
|
ул.Станиславского, 6
|
355-80-16
8 913-740-89-91
8 983-312-65-56
|
10. Октябрьский район
|
ул. Сакко и Ванцетти, 33
|
264-33-89
8 983-313-06-74
|
11. Первомайский район
|
ул.4-я Пятилетка, 28а
|
354-35-85
8 983-312-12-71
|
12. Советский район
|
ул. Новоморская, 12
|
334-76-02
8 913-915-77-83
|
13. Советский район
|
ул. Арбузова, 1а
|
332-17-80
332-17-50
8 913-897-34-80
8 983-313-05-28
|
14. Советский район
|
ул. Тружеников, 16а
|
8 913-891-31-71
8 983-311-01-72
|
15. Центральный район
|
ул. Крылова, 61а
|
201-63-23,
8 913-757-67-71
8 983-313-05-69