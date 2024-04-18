В Новосибирске проведут день комфортного голосования за объекты благоустройства

В пятницу, 19 апреля, горожанам, еще не определившимся с местом, которое нужно благоустроить в городе в первую очередь, помогут проголосовать в молодежных, ресурсных центрах, а также в мэрии Новосибирска. По инициативе департамента культуры, спорта и молодежной политики в городе назначен день комфортного голосования.