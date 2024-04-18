Второго экс-чиновника по делу о мошенничестве арестовали в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Суд избрал меру пресечения экс-руководителю ГБУ НСО «Спецмонтажно-эксплуатационное учреждение». Заседание проходило 17 апреля в Центральном районном суде.
Дмитрий Мальцев обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, оно связано с обслуживанием светофоров города в 2017 и 2018 году. По этому же делу проходит бывший глава МКУ «Горсвет» Константин Анакин.
Их возможные действия могли нанести ущерб бюджету в размере 50 млн рублей. Подозреваемые арестованы. Под домашним арестом они пробудут до июня 2024 года.