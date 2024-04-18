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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

Чиновника арестовали

Второго экс-чиновника по делу о мошенничестве арестовали в Новосибирске

18 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI
Чиновника арестовали
Арестован еще один экс-чиновник, обвиняемый в мошенничестве. Он будет находиться под арестом до лета.

Суд избрал меру пресечения экс-руководителю ГБУ НСО «Спецмонтажно-эксплуатационное учреждение». Заседание проходило 17 апреля в Центральном районном суде.

Дмитрий Мальцев обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, оно связано с обслуживанием светофоров города в 2017 и 2018 году. По этому же делу проходит бывший глава МКУ «Горсвет» Константин Анакин.

Их возможные действия могли нанести ущерб бюджету в размере 50 млн рублей. Подозреваемые арестованы. Под домашним арестом они пробудут до июня 2024 года.

Одного из обвиняемых в мошенничестве со светофорами заключили под домашний арест
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