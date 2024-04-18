Ждем стабильного плюса: когда в домах новосибирцев отключат отопление в 2024 году

В течение последних восьми лет, даты отключения отопления были различными. В 2016 году, радиаторы остывали 19 мая. В следующем году — 10 мая, а в 2018 году — уже 21 мая. В 2019 году снова 10 мая. Однако особенно заметно стало сокращение продолжительности отопительного сезона в 2020 году, который завершился уже 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая, а в 2022 году — 11 мая. Также, в следующем году, в 2023, отопление было выключено 10 мая.