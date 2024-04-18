Ждем стабильного плюса: когда в домах новосибирцев отключат отопление в 2024 году

Posted Вчера, 07:03
Published Вчера, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Этот вопрос волнует многих жителей Новосибирской области, потому что в квартирах стало душно. Мэрия начала предупреждать горожан, что отопление отключат только если на улице будет тепло. Речь идет о среднесуточной температуре выше 8 градусов в течение пяти дней. Только в этом случае отопительный сезон начнет постепенно завершаться.
Дату окончания сезона определяет специальная рабочая группа при департаменте энергетики и ЖКХ города. Мэрия должна принять постановление и только тогда начнется процесс отключения отопления. В основном, эта процедура происходит в один день, независимо от района города. Однако в апреле стабильная температура воздуха так и не сложилась. До сих пор сохраняются качели: от +10 до -4.
Сервисы обещают переменчивую погоду в апреле и на майские праздники. Если сегодня, 19 апреля, сохраняется температура воздуха до +11, то уже с 23 апреля похолодает до +2. Теплеть до +8 начнет только 27 апреля. При этом будут осадки в виде дождя. Такие данные приводит «Яндекс. Погода». В начале мая сервис обещает местами снег. Ночью, к концу апреля, ожидается +1…+4.
Сайт World-weather прогнозирует более теплую погоду на майские. С 1 по 3 мая ожидается +18. Причем такая погода сохранится на протяжении всего месяца. Не будет ни снега, ни дождей. Поэтому вероятно, что отопления отключат именно в мае.
В течение последних восьми лет, даты отключения отопления были различными. В 2016 году, радиаторы остывали 19 мая. В следующем году — 10 мая, а в 2018 году — уже 21 мая. В 2019 году снова 10 мая. Однако особенно заметно стало сокращение продолжительности отопительного сезона в 2020 году, который завершился уже 23 апреля. В 2021 году отопление отключили 8 мая, а в 2022 году — 11 мая. Также, в следующем году, в 2023, отопление было выключено 10 мая.