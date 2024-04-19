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20 займов повесил на других людей житель Новосибирска

20 займов повесил на других людей житель Новосибирска

19 апреля 2024, 06:46
Фото: 1MI
Мужчина имел доступ к сайту микрофинансовой кредитной организации и присвоил себе четверть миллиона, рассказали в управлении МВД по Иркутской области.

В Новосибирске по подозрению в крупном мошенничестве задержан мужчина, сумевший получить около двух десятков займов, оформив их при этом на ничего не подозревающих жителей Иркутской области. В операции по задержанию мошенника участвовали полицейские из Приангарья, Новосибирска и представители специального отряда быстрого реагирования.

Следователи установили, что новосибирец, которому исполнилось 34 года, имел доступ к реестру клиентов компании, занимающейся выдачей микрокредитов. Он занимался редактированием сайта компании, находящейся в Иркутске.

Мужчина оформил порядка двух десятков займов, воспользовавшись персональными данными других людей. Общая сумма незаконно полученных денег составила примерно четверть миллиона рублей.

Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли и изъяли около наличными около 200 тысяч рублей в разной валюте. Кроме того, для сбора доказательств полицейские забрали компьютеры, ноутбук, планшет и несколько смартфонов.

Житель Новосибирска свою вину признал, суд посчитал возможным ограничиться подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщили в региональном управлении полиции по Иркутской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Суд#Полиция#Задержание#Мошенничество
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