20 займов повесил на других людей житель Новосибирска

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В Новосибирске по подозрению в крупном мошенничестве задержан мужчина, сумевший получить около двух десятков займов, оформив их при этом на ничего не подозревающих жителей Иркутской области. В операции по задержанию мошенника участвовали полицейские из Приангарья, Новосибирска и представители специального отряда быстрого реагирования.
Следователи установили, что новосибирец, которому исполнилось 34 года, имел доступ к реестру клиентов компании, занимающейся выдачей микрокредитов. Он занимался редактированием сайта компании, находящейся в Иркутске.
Мужчина оформил порядка двух десятков займов, воспользовавшись персональными данными других людей. Общая сумма незаконно полученных денег составила примерно четверть миллиона рублей.
Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли и изъяли около наличными около 200 тысяч рублей в разной валюте. Кроме того, для сбора доказательств полицейские забрали компьютеры, ноутбук, планшет и несколько смартфонов.
Житель Новосибирска свою вину признал, суд посчитал возможным ограничиться подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сообщили в региональном управлении полиции по Иркутской области.