20 займов повесил на других людей житель Новосибирска

В Новосибирске по подозрению в крупном мошенничестве задержан мужчина, сумевший получить около двух десятков займов, оформив их при этом на ничего не подозревающих жителей Иркутской области. В операции по задержанию мошенника участвовали полицейские из Приангарья, Новосибирска и представители специального отряда быстрого реагирования.