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Имущество подозреваемого арестовали

Арестованы автомобиль, дома и деньги задержанного директора спортшколы

19 апреля 2024, 01:39
Фото: 1MI
Имущество подозреваемого арестовали

Арестовано имущество задержанного директора спортшколы в Новосибирске

В результате расследования дела против начальника «Спортивной школы олимпийского резерва „Центр ВВС“, прокуратура арестовала его имущество.

Имущество директора спортшколы было арестовано. Прокуратура подала исковое заявление в суд, где требовала взыскать 6,4 млн рублей в пользу бюджета Новосибирска: такая сумма могла быть присвоена обвиняемым через заключение фальшивых договоров.

Правоохранители обратились в суд с просьбой наложения ареста на имущество директора: речь идет об одной машине, четырех объектах имущества и изъятых денег (при обыске у него нашли пачки евро). Суд ходатайство удовлетворил и одобрил арест имущества.

Напомним, что директор школы подозревается в том, что оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна, но учреждение им не пользовалось, что привело к растрате 6 млн рублей. Также он обвиняется в получении взятки в 1,4 млн рублей.

У директора школы нашли пачки евро — его обвиняют в растрате 6 млн из бюджета города
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Недвижимость#Уголовное дело#Прокуратура#Арест#Директор#Имущество#Взыскание
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