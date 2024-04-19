Арестованы автомобиль, дома и деньги задержанного директора спортшколы

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Published Сегодня, 01:39
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Имущество директора спортшколы было арестовано. Прокуратура подала исковое заявление в суд, где требовала взыскать 6,4 млн рублей в пользу бюджета Новосибирска: такая сумма могла быть присвоена обвиняемым через заключение фальшивых договоров.
Правоохранители обратились в суд с просьбой наложения ареста на имущество директора: речь идет об одной машине, четырех объектах имущества и изъятых денег (при обыске у него нашли пачки евро). Суд ходатайство удовлетворил и одобрил арест имущества.
Напомним, что директор школы подозревается в том, что оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна, но учреждение им не пользовалось, что привело к растрате 6 млн рублей. Также он обвиняется в получении взятки в 1,4 млн рублей.