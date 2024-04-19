Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске

Posted 19 апреля, 02:16
Published 19 апреля, 02:16
Modified 19 апреля, 14:00
Updated 19 апреля, 14:00
В дни майских праздников в Новосибирске ожидается теплая погода. Сайт Gismeteo обещает, что 28 апреля будет +14. 29 апреля прогнозируется дождь и +9. Однако 30 апреля и 1 мая станут солнечными днями, а столбик термометра покажет +13 и +14 соответственно. С 9 по 12 мая ожидается еще большее потепление, температура достигнет +15 и +16. В эти дни также сохранится солнечная погода, без осадков.
По данным «Яндекс. Погоды», 28 апреля будет +12, а вот с 1 мая начнет холодать до +7. При этом 2 мая пройдет дождь со снегом. В ночное время в праздники будет +1…+4.
Сайт World-weather обещает более теплую погоду на майские. Так, с 1 по 3 мая ожидается +18. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится на протяжении всего месяца, с погрешностью в 1…3 градус. Осадков не будет вообще.