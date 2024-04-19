Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске

В дни майских праздников в Новосибирске ожидается теплая погода. Сайт Gismeteo обещает, что 28 апреля будет +14. 29 апреля прогнозируется дождь и +9. Однако 30 апреля и 1 мая станут солнечными днями, а столбик термометра покажет +13 и +14 соответственно. С 9 по 12 мая ожидается еще большее потепление, температура достигнет +15 и +16. В эти дни также сохранится солнечная погода, без осадков.