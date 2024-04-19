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Погода на праздники

Будет ли тепло: составлен прогноз погоды на майские праздники 2024 в Новосибирске

19 апреля 2024, 02:16
Фото: atas.info
Погода на праздники

На майские праздники в Новосибирске потеплеет до +18 градусов

Появился предварительный прогноз погоды на праздники в мае 2024 в Новосибирске. Что обещают синоптики?

В дни майских праздников в Новосибирске ожидается теплая погода. Сайт Gismeteo обещает, что 28 апреля будет +14. 29 апреля прогнозируется дождь и +9. Однако 30 апреля и 1 мая станут солнечными днями, а столбик термометра покажет +13 и +14 соответственно. С 9 по 12 мая ожидается еще большее потепление, температура достигнет +15 и +16. В эти дни также сохранится солнечная погода, без осадков.

По данным «Яндекс. Погоды», 28 апреля будет +12, а вот с 1 мая начнет холодать до +7. При этом 2 мая пройдет дождь со снегом. В ночное время в праздники будет +1…+4.

Сайт World-weather обещает более теплую погоду на майские. Так, с 1 по 3 мая ожидается +18. Осадков не предвидится. Такая погода сохранится на протяжении всего месяца, с погрешностью в 1…3 градус. Осадков не будет вообще.

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