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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Что разрешено брать с собой в салон самолета

Что разрешено брать с собой в салон самолета

19 апреля 2024, 10:08
Фото: Изображение Midjourney
Пассажиры авиакомпаний часто не знают о правилах провоза личных вещей в салоне самолета. Расскажем, что можно брать с собой в ручную кладь, а что нет.

Ручная кладь — это малогабаритная сумка, в которую можно положить необходимые вещи на время полета: книги, средства гигиены, еду, лекарства. Однако важно помнить о правилах, за нарушение которых могут возникнуть проблемы при регистрации на рейс, пишет newia.ru.

Например, общий объем жидкостей, например воды или шампуней, не должен превышать одного литра. Кроме того, она должна быть разлита по флаконам не более 100 миллилитров.

Запрещено проносить в салон острые предметы, за исключением безопасных одноразовых бритвенных станков или электробритв, мини-ножниц, ножей с лезвием до шести сантиметров, вилок, игл для инъекций.

Разрешено брать в салон все виды твердых продуктов: печенье, снеки, шоколад, сырки и т. д. Дополнительно можно взять зонт-трость, а также детское питание. Рекомендуется заранее уточнить, какие сумки допускаются на борт.

Категорически нельзя провозить взрывчатые, ядовитые и токсичные вещества, огнеопасные жидкости, огнестрельное и холодное оружие, включая сувенирное.

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