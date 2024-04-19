Дачные автобусные маршруты 2024: когда запустят в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Открытие сезона дачных маршрутов стартует с 20 апреля. Обслуживать садово-дачные общества будут до 20 октября. Всего будет два муниципальных маршрута:
№51л «Нижняя Ельцовка — с/о „Отдых-2“;
№77л «ул. Ветлужская — Сады».
Курсировать эти маршруты будут ежедневно, в том числе на выходных, но кроме понедельника. Об этом сообщили в городской мэрии.
Все плановое расписание дачных автобусов станет доступно с 20 апреля: его опубликуют на сайте МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом».