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Published Сегодня, 13:55

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Когда начнется дачный сезон

Дачные автобусные маршруты 2024: когда запустят в Новосибирске

19 апреля 2024, 13:55
Фото: 1MI
Когда начнется дачный сезон

С 20 апреля в Новосибирске запустят дачные автобусные маршруты

Перевозить дачников в Новосибирске будут по нескольким направлениям. Рассказываем каким.

Открытие сезона дачных маршрутов стартует с 20 апреля. Обслуживать садово-дачные общества будут до 20 октября. Всего будет два муниципальных маршрута:

№51л «Нижняя Ельцовка — с/о „Отдых-2“;

№77л «ул. Ветлужская — Сады».

Курсировать эти маршруты будут ежедневно, в том числе на выходных, но кроме понедельника. Об этом сообщили в городской мэрии.

Все плановое расписание дачных автобусов станет доступно с 20 апреля: его опубликуют на сайте МКУ «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Автомобиль#Дача#Проезд#Все материалы авторов
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