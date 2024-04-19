День Оби впервые отметят в Новосибирске

По словам Соловьевой, нынешнее лето в Новосибирске будет весьма интересным. Например, 15 июня на Михайловской набережной также в первый раз жители города смогут пройти первичный медосмотр, а 21 июня пройдет масштабный фестиваль бега.

В конце июня Новосибирск отпразднует свой очередной день рождения: День города на этот раз совпадет с Днем молодежи.