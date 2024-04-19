День Оби впервые отметят в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Новосибирске нынешним летом впервые отметят День Оби. Основные мероприятия будут посвящены событиям из жизни столицы Сибири, которую великая река разделила на две части.
Как рассказала руководитель управления культуры Новосибирска Ирина Соловьева, у города есть намерение значительно увеличить количество приезжающих туристов.
«Кроме того, стоит задача и привлечь на наши мероприятия и самих новосибирцев. В нашем городе — много интересного, и чтобы провести свободное время, совсем не обязательно выезжать за его пределы», — считает чиновница.
По словам Соловьевой, нынешнее лето в Новосибирске будет весьма интересным. Например, 15 июня на Михайловской набережной также в первый раз жители города смогут пройти первичный медосмотр, а 21 июня пройдет масштабный фестиваль бега.
В конце июня Новосибирск отпразднует свой очередной день рождения: День города на этот раз совпадет с Днем молодежи.
Что же касается познавательного времяпрепровождения, то местные музейщики к летнему сезону подготовили множество интересных экскурсий. Музей Новосибирска продолжит рассказывать об истории города на теплоходных экскурсиях по Оби. Любителям пеших самостоятельных прогулок предложат воспользоваться аудиогидами, а для людей с ограничениями по слуху готовят специальные видеогиды.
Этим летом новосибирцев и гостей города также ждут на фестивале уличной культуры «Врывайся», исторических фестивалях «Княжий двор» и «Сибирский огонь», и на традиционном авиашоу в Мочище.