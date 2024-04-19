Директора управления капстроительства лишился Бердск

Позже глава города Роман Бурдин на сессии депутатов признался, что ему жаль терять такого хорошего работника. Антонов руководил управлением с апреля 2019 года. Свою карьеру на предприятии он начал с должности простого инженера, а повышение получил после возбуждения уголовного дела на своего на тот момент непосредственного начальника.