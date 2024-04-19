Директора управления капстроительства лишился Бердск

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В Бердске пост директора управления капитального строительства оставил Антон Антонов, заявление об увольнении он написал около месяца назад.
Позже глава города Роман Бурдин на сессии депутатов признался, что ему жаль терять такого хорошего работника. Антонов руководил управлением с апреля 2019 года. Свою карьеру на предприятии он начал с должности простого инженера, а повышение получил после возбуждения уголовного дела на своего на тот момент непосредственного начальника.
Известно, что с пятницы, 19 апреля, руководителем управления капитального строительства Бердска назначен новосибирец Александр Семенов, сообщает Бердск-Онлайн.
В настоящий момент УКС Бердска возводит колодцы для отведения воды в месте возможного подтопления города, объект системы канализации на улице Первомайской и оздоровительный лагерь для детей.